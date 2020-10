Operatív törzs: az élelmiszerek nem terjesztik a vírust

Amíg szüret van, addig a gyümölcsökben benne van a vitamin, naponta három adagot kéne ebből enni. A felnőttnél 3 ököl méretű gyümölcsöt kell enni, ez 3 alma vagy 3 adag szőlő. Ezzel nagyjából egyensúlyban van a vitamin- és rostbevétele.

A téli időszakban viszont fontos lesz a vitaminbevitel, amit pótolnunk kell majd, főleg a C vitamint és D vitamint. A C vitaminból 2000 egységet kell ennünk, és fontos a bőséges folyadékbevitel - mondta Müller.

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás káros az immunrendszerre, a dohányzást így el kell hagyni, de legalább csökkenteni. Az alkoholfogyasztást csak normál, kiegyensúlyozott mértékben.

Fontos a szabad levegőn való tartózkodás, hetente többször a szabadban mozogjunk - mondja Müller. Napi 30 perces könnyű kocogás javasolt mindannyiunk számára, vagy a 10 ezer lépés naponta is fontos. Emellett ne felejtsünk el bemelegíteni és nyújtani - mondta. 1998-ban leírták, hogy csökkentette a halálozás kockázatát a heti 3 alkalommal történő 30 perces mozgás.

A társas kapcsolatok fenntartása is fontos, erre lelkileg és fizikailag is fontos lenne, de a fizikai érintkezést most vissza kell szorítani, mert akikkel nem egy háztartásban lakunk, azoknak nem ismerjük a státuszát. Müller javasolja a modern informatika lehetőségeit, mert szerinte videochattel is lehet szociális életet élni.

Ne feledkezzünk el a kézmosásról - mondta. Ez nem fertőtlenítés, ez a kórokozók eltávolítását jelenti. A zárt tereket sokkal gyakrabban szellőztessük, mint egyébként