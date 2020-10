EKB: állandósítani kell a helyreállítási alapot, és állandó fiskális eszközre is szükség van az EU-ban

Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke arra figyelmeztetett, hogy nem szabad késlekedni az európai uniós helyreállítási alap forrásainak szétosztásával. Christine Lagarde szerint tárgyalásokat kell kezdeni egy állandó fiskális eszköz létrehozásáról.

Az euróövezeti jegybank vezetője a Le Monde című francia napilapnak adott, hétfőn megjelent nyilatkozatában kulcsfontosságúnak nevezte az euróövezet talpraállásának szempontjából, hogy a koronavírus-járvány sújtotta gazdaságok helyreállítását támogató, 750 milliárd eurós keretösszegű program sikeres legyen. Hozzátette: mindenképpen tartani kell azt a célt, hogy 2021 elején folyósítsák a pénzeket.

Kijelentette, hogy a forrásokat célzottan kell szétosztani, különben elvesznek "az adminisztratív útvesztőkben", így nem tudnák támogatni a reálgazdaság átalakulását, a digitális és zöld Európa megteremtését a járvány utáni világban, ezzel pedig "történelmi esélyt szalasztanánk el a helyzet megváltoztatására".

Az európai uniós tagállamok között még mindig vita folyik a NextGenerationEU elnevezésű helyreállítási alap részleteiről, ami növeli a kockázatát annak, hogy a járvány által leginkább sújtott országok nem jutnak időben pénzhez. A júliusban jóváhagyott program elakadt az Európai Parlamentben, mert kemény viták folynak arról, hogy az uniós pénzek kifizetését jogállamisági feltételrendszerhez kössék-e vagy sem.

Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy 2021 elejétől szét tudják osztani az alap forrásait, és "ezt a menetrendet tartani kell" - fejtegette Lagarde, leszögezve, hogy "gyors előrelépésre van szükség politikai oldalról is, különösen az intézkedéseknek a nemzeti parlamentek általi elfogadását illetően".

Az EKB elnöke beszélt arról is, hogy álláspontja szerint az európai vezetőknek fontolóra kellene venniük a helyreállítási alap állandósítását, valamint tárgyalniuk kellene egy állandó költségvetés létrehozásáról az euróövezet vonatkozásában.

Fontosnak nevezte, hogy a koronavírus-járvány okozta válság idején felállított pénzügyi biztonsági rendszert ne bontsák le túlságosan korán.

Bár még csak 3 hónap telt el az Európai Tanács nyári megállapodása óta, amely szentesítette az ideiglenes helyreállítási alapot, egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg történelmi jelentőségű volt az a megállapodás: arra hivatkozva ugyanis most már állandó helyreállítási alapot, illetve eurózónás közös költségvetést kezdett el szorgalmazni az EKB elnöke. Ez még inkább érthetővé teszi azt, amit már nyáron is sokan pedzegettek: az volt az EU ún. Hamilton-pillanata, azaz amikor a közösség elindult a közös költségvetési gazdálkodás hosszú és rögös útján, amin Alexander Hamilton amerikai pénzügyminiszter 1790-ben elindította az amerikai államokat is.



Lagarde szorgalmazása szerint mielőbb, 2021 elején el kell indulnia a pénzek folyósításának a koronavírus-válság miatti helyreállítási alapból, noha annak konstrukciója eleve úgy van összerakva, hogy az éves előlegeket leszámítva érdemi pénzkifizetés a reformok, átalakítások teljesítése utántól, azaz mérföldkövekhez kapcsolódóan 2021 második felétől fog felpörögni és igazán majd 2022-2023-ban lesz domináns. Így nem is igazán helyreállítási alapról, inkább egy prociklikus, az egyébként is kialakuló gazdasági fellendülésre ráerősítő, igaz közben strukturális változásokat is kikényszerítő programról van szó.



A helyreállítási alap és a normál EU-s költségvetés időbeli elindulását most leginkább a pénzkifizetés és a jogállamiság feltételrendszerének összekapcsolása akadályozza, mert erről heves viták vannak a tagállamokat alkotó Tanácsban és a Tanács, illetve az Európai Parlament tárgyalásai során is. A múlt heti EU-csúcson mind Angela Merkeltől, mind Emmanuel Macrontól elhangzott, hogy az EP ne követeljen akkora költségvetési fejezeti átalakításokat, mint amiket hivatalosan kér, így ebben gyorsan tovább akarnak lépni a tagállamok. A jogállamisági vitákban viszont így az EP lehet, hogy cserébe még keményebb lesz, ami növeli a viták elhúzódásának esélyét, így a helyreállítási alapból való pénzkifizetések tolódásának esélyét is.



A minapi Budapest Economic Forum konferenciánkon egyébként Darvas Zsolt, a neves brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyreállítási alap nem fog olyan integrációs ugrást elindítani az EU-ban, mint amit sokan belelátnak abba. Sőt annak a veszélyére figyelmeztetett, hogy a gyors pénzköltés kényszere pazarláshoz fog vezetni és a pénzelosztás konstrukciójába beépített „piros lap” rendszer felerősítheti a tagállamok közötti vitákat, így még inkább elhúzódhat a kiutalás és felhasználás folyamata.

A monetáris politikát illetően Christine Lagarde túlnyomórészt megismételte az euróövezeti jegybank szokásos útmutatását, miszerint eszköztárukat még messze nem merítették ki, és a kormányzótanács készen áll további gazdaságösztöntő intézkedések elfogadására, ha a szükség úgy hozza.

