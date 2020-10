Koronavírus: a fejlett világ lett a járvány legnagyobb áldozata

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon 1478 főnél regisztrálták a koronavírust az elmúlt 24 órában, azaz továbbra sem lassult a járvány terjedése. Ugyanez elmondható a globális adatokból is. Továbbra is az Egyesült Államok a legfertőzöttebb terület, de zárkózik fel rá India. Európában tovább tombol a második hullám, amelyre a kontinens országai múlt héten szigorú korlátozásokkal reagáltak, és többen közülük erre a hétre is ígértek további intézkedéseinket. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrisebb hírekkel.