Meglepő: lehet, hogy Magyarország gazdaságfejlődésének elmúlt 100 éve egy igazi sikertörténet

A Maddison Project friss adatbázisa szerint Magyarország egy főre jutó bruttó nemzeti terméke jóval gyorsabban nőtt, mint sok nálunk szerencsésebbnek tartott országé, a világ hozzánk hasonló gazdasági szintű országainál is gyorsabban fejlődtünk. Összesen 33 olyan ország van, amelyiknél ma már többet ér egy főre jutó nemzeti jövedelmünk, pedig gazdagabbak voltak nálunk.

Az elemzéshez használt adatbázist 2018-ban publikálták a Groningeni Egyetem kutatói. A Maddison Project adatbázisa a fellelhető történelmi dokumentumok, gazdaságtörténeti tanulmányok és közgazdasági elemzések alapján készült. Legújabb verziójában új módszertant használtak, ebben az országok közötti árkülönbségek pontosabb kiküszöbölésének köszönhetően az egyes országok jövedelmei jobban összehasonlíthatóak. (Az új adatbázis részletes módszertani bemutatása itt.) A módszertani kérdésekre a cikk mellékletében térünk ki részletesebben.

Az elemzésből az derül ki, hogy Magyarország gazdasági lemaradásának jelentős részét ledolgozta a fejlett nyugati világhoz képest, 2016-ban a vizsgált országok egy főre jutó nemzeti jövedelmének 60 százalékát állítottuk elő – 1920-ban még 32 százalékon álltunk. Ezen felül fontos megállapítások, hogy:

Nincs olyan ország a vizsgáltak között, amelyik 1920 óta százalékban növelni tudta volna gazdasági előnyét hazánkkal szemben (Írország lenne valószínűleg ilyen, de az ország csak 1923-ban nyerte el függetlenségét.)

Csak két olyan ország van, akikhez képest nem sikerült legalább 10 százalékkal csökkentenünk a jövedelemkülönbség arányát (Ausztria, Finnország).

Hat esetben a gazdasági teljesítmény különbségének csökkenése meghaladja a 30 százalékpontot.

Hasonlóan pozitív eredményt kapunk, ha nem a viszonyítási alapként gyakran felmerülő országokhoz hasonlítjuk hazánk gazdasági teljesítményét, hanem azokhoz az államokhoz, amelyek egy adott évben hasonló egy főre jutó GDP értékkel rendelkeztek. Akár 1920-at, akár 1950-et, akár 1990-et választjuk kiinduló pontként, Magyarország gyorsabban fejlődött, mint azok az országok, ahol az egy főre jutó nemzeti termék reálértéke kevesebb mint 20 százalékkal tért el a miénktől. A hasonló gazdasági fejlettséggel indulók között Magyarország rendre javította helyezését az országok rangsorában - írja az Összkép.

Kik előztek meg minket, és mi kiket előztünk meg?

Az egész adatbázis áttekintve az Összkép négy olyan országot talált, amelyek most már gazdagabbak nálunk, pedig 1920-ban, 1950-ben vagy 1990-ben még mögöttünk volt a gazdasági teljesítmény rangsorban. Ezzel szemben 33 olyan ország van, amelyikben korábban magasabb volt az egy főre jutó GDP-je, mint a miénk, azonban Magyarország lehagyta őket. Magyarország most már gazdagabb, mint Dél-Amerika országai, India vagy Oroszország. A teljes lista így néz ki:

Akik megelőztek minket: Dél-Korea, Litvánia, Málta és Tajvan.

Akiket mi hagytunk le: Argentína, Barbados, Belorusszia, Bulgária, Chile, Costa Rica, Dél-Afrika, Dzsibuti, Ecuador, Fülöp-szigetek, Gabon, Guatemala, Haiti, Honduras, Horvátország, India, Indonézia, Irak, Kolumbia, Lettország, Libanon, Líbia, Malajzia, Marokkó, Mauritus, Mexikó, Namíbia, Nicaragua, Oroszország, Panama, Sri Lanka, Uruguay, Venezuela.

Az Összkép szerint a fentiek miatt át kell gondolnunk az elmúlt évszázadról alkotott képünket, a gazdasági felzárkózásunk ugyanis folyamatos volt. Az egyes korszakokat tekintve így alakult Magyarország gazdaságfejlődése:

Hiába a trianoni trauma és a világháborús jóvátétel, a két világháború között 10 százalékot hozott be a magyar gazdaság a külön vizsgált 12 országhoz viszonyított hátrányából.

A második világháború komoly visszaesést hozott, ezt 1950-re dolgozza le Magyarország.

A pártállami korszakban is sikerült 10 százalékkal javítanunk az elemzésbe bevont országokhoz képest. 1950-ben az egy főre jutó hozzáadott termék reálértéke a vizsgált országok átlagának 43 százaléka, 1990-ben pedig 53 százaléka volt.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban további hét százalékkal csökkent a gazdasági teljesítőképesség relatív hátránya.

A fenti ábra azt mutatja, hogyan változott az országok egy főre jutó reáljövedelme a vizsgált országok átlagához képest. Hatalmasat lépett előre Ausztria és Finnország – és utánuk Magyarország a harmadik a listán. 1920-ban harmadakkora volt az egy főre jutó hazai termékünk reálértéke, mint az elemzett országok átlaga, 2016-ban viszont már majdnem dupla ekkora: 60 %.

A közvélekedés szerint Trianon gúzsba kötötte a gazdaságot, a tervgazdaság zsákutca volt, a rendszerváltás után pedig az örökölt adósság nyomása és a válságokkal szembeni ellenállóképesség hiánya hátráltatta a fejlődésünket. Ezekben az állításokban sok az igazság, és ez valamelyest látszódik is az adatokon. A magyar gazdasággal évszázadokig egységes Ausztria egy főre jutó GDP-je 1920-ban kevesebb, mint fele volt Nagy-Britanniáénak – 2016-ban pedig az osztrák gazdasági teljesítmény már 15 százalékkal magasabb a brittekénél. Lengyelország a rendszerváltás utáni időszakban megnégyszerezte egy főre jutó gazdasági teljesítményének értékét – mi csak dupláztunk.

Az ország darabokra szakítása, a hatalmas világháborús károk, a Marshall-segély hiánya, a tervgazdálkodás, téeszesítés, a rendszerváltás utáni eladósodás, a 2008-as válság nélkül most sokkal gazdagabbak lennénk az Összkép szerint.

Azonban úgy tűnik, így is sikerült lefaragnunk gazdasági lemaradásunk jelentős részét. Egyrészt a sok szerencsétlenség és hiba mellett sok minden sikerült, másrészt más országokban sem csak a szerencse és a jó döntések összjátékáról szól a gazdaságtörténet.

Mi erre a magyarázat?

Ha hihetünk az adatoknak, akkor Magyarország gazdaságának elmúlt 100 éve sikertörténet. Az elemzés hét lehetséges tényezővel magyarázza mindezt:

Magyarország 1920-ban szegény ország volt, jóval szegényebb, mint ahogy azt általában gondoljuk. Nem csak a háborús károk miatt – az Európa többi gazdaságát is komolyan érintette. Trianon után lényegében Budapest agglomerációja és egy szegény agrárvidék maradt az országból. Hiába a főváros ipara, az ország kulturális ereje, a lakosság jelentős része nagyon szegény volt. Nem véletlenül hívták „magyar problémának” a nincstelen parasztság helyzetét. Innen a felzárkózás is látványosabb. Viszonylag nyugodtan működött az ország az elmúlt évszázadban. A második világháborún és ’56-on kívül kívül nem nagyon voltak véres, az ország működését alapjaiban felforgató események. Komoly belső átrendeződésekre többször sor került, de véres polgárháború, háború, komoly természeti katasztrófa, vagy más a köznyugalmat megrázó esemény nem nagyon volt. Ritkán állt le a munka, az oktatás, a közlekedés. Magyarország nyitott gazdaság volt korábban is. Az ország kapcsolata a külföldi gazdaságokkal folyamatosan aktív volt. Az intenzív külkereskedelem a direkt gazdasági eredmények mellett ösztönzi a teljesítményorientált működést, nyitott és rugalmas gondolkozást, folyamatos csatornát nyit a technológiák áramlásának. A második világháború utáni világ komoly konfliktusoktól mentes működése a stabil működésű országok számára megteremtette a gazdasági hozamok folyamatos kiegyenlítődésének feltételeit. Jók az ország adottságai: Magyarország infrastruktúrája, munkaerejének képzettsége, elitjének képessége és teljesítménye, az országot működtető intézmények és szervezetek minősége a hasonló fejlettségű országokhoz képest jó és jó volt. Egyes ágazatokban (pld. mezőgazdaság, gépgyártás, gyógyszergyártás) komoly szaktudás, nemzetközileg versenyképes vállalatok alakultak ki. A hagyományok is segítettek minket. Hol intenzívebb, hol gyengébb gazdasági hatásokkal, de folyamatosan építhettünk a külhoni magyarság létére és az egykori monarchia hagyományaira, kapcsolataira. A magyar tudomány és kultúra kiemelkedő műhelyei folyamatosan bekapcsolták Budapestet az európai vérkeringésbe. Sok szakterületen és igazgatási területen tiszteletreméltó teljesítményre képes intézmények, hivatásrendi kultúrák alakultak ki. Szerencse is kellett. A két világháború között és a rendszerváltás után a legfontosabb partnerünk, a dinamikusan fejlődő Németország húzott minket, a Kádár rendszer alatt pedig a feszített fejlesztési ütemű Szovjetunió piaca és olcsó nyersanyagai biztosítottak növekedést számunkra. A rendszerváltás utáni időszakban az olcsó képzett munkaerő és az uniós piac gyors és olcsó elérhetősége vonzóvá tette az országot a külföldi befektetők számára. Közel vagyunk Európa több kiemelkedően gazdag és gyorsan fejlődő területéhez (Ausztria, Bajorország). Volt, amit kifejezetten jól csináltunk. Vállalatvezetőink, gazdaságszervezőink, gazdaságpolitikusaink, politikusaink gyakran sikeresen helyt álltak. Működő rendszereket raktak össze, általában tudtak mit kezdeni a hirtelen helyzetekkel, volt bennük ambíció és eltökéltség területük minőségi fejlesztésére. Tungsram, Medicor, Bonafarm. A Klebensbergi oktatási reform, a vállalatvezetői ösztönzők megteremtése a tervgazdaságban, a külföldi befektetéseket vonzó környezet és támogatási rendszer kialakítása az uniós piacok megnyílásával. Bővíthető, sőt bővítendő a lista – ha elfogadjuk, hogy 100 év alatt sikeresen fejlődött a gazdaságunk, akkor érdemes elgondolkozni ki, mit csinált jól. Nem csak címlapot érdemlő döntések a fontosak, hanem a stabil és gördülékeny üzletmenetet folyamatosan fenntartó és biztostó sok apró lépések is - hívják fel a figyelmet az Összkép elemzői.

Magyar siker?

Az Összkép továbbá felhívja a figyelmet, hogy 1920-ban Csehszlovákiához viszonyítva a fejlettségi hátrányunk nagyobb volt, mint most Németországhoz képest. Görögországtól olyan arányban voltunk akkor lemaradva, mint ma Franciaországtól.

A trianoni trauma, a pusztító háború, a gúzsba kötő kommunizmus, a kaotikus rendszerváltás csak az egyik fele a történetnek, érdemes vizsgálni a másik felét is. A vállalkozások és munkavállalóik valahogy megtalálták a továbblépés lehetőségeit, az intézményrendszer és az állami döntések pedig képesek voltak a gazdaság fejlődését a szerencsésebb (vagy szerencsésebbnek tartott) országok szintje fölött tartani. Voltak olyan kulturális, szervezeti tartalékaink, amelyeket mozgósítani tudtunk, hogy tartsuk az ütemet a világgal, és ez így volt a 30-as években, a 60-as években, a 90-es években, és így van most is.

A ’van mire büszkének lennünk’ állítás nem csak örömteli, hanem feladatokat is jelent.

- írják az elemzők. "Annak a feladatát, hogy feltárjuk a relatív előrelépés okait, megtaláljuk mire is épült az elmúlt 100 év sikere. Ehhez persze valahogy meg kellene barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy Magyarország sikeréről beszéljünk. Siker, hogy száz év alatt gazdasági lemaradásunk felét ledolgoztuk Spanyolországhoz, Nagy-Britanniához vagy Franciaországhoz képest. Ebbe munka is van, nem csak az, hogy ők pechükre elveszítették a gyarmataikat, mi pedig nem." - olvashatjuk az Összkép elemzésének végén.

A szerzők szerint bár felmerült, hogy az elemzéshez felhasznált adatok hibásak, végül ezt a független források egybeeső adatai miatt elvetették. Az elemzéshez készült módszertan az eredeti elemzés végén olvasható, további ábrakészlet pedig az Összkép oldalán található.

