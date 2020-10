Koronavírus: elkeseredett harcot vív Európa a járvánnyal, orvoshiánnyal néznek szembe az ukránok

Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csütörtökre meghaladta az újonnan regisztrált fertőzöttek száma a hétezret, az elhunytaké pedig a hatezret, miközben az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy az országban hamarosan nem lesz elég egészségügyi alkalmazott a betegek ellátására.

A hivatalos adatok szerint az elmúlt napon az eddigi legmagasabb számú, 7053 új esettel 322 879-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 116 újabb halálos áldozattal 6043-ra emelkedett. Eddig 134 898-an gyógyultak meg, viszont már 181 938 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel Ukrajnában. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben is újabb rekordnak számító, hatszázat meghaladó új esettel 32,5 ezerre nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 642-re.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján figyelmeztetett, hogy az ukrán egészségügyi rendszerben csak 52 ezer ágyat tudnak a koronavírusos fertőzöttek ellátásra biztosítani - ami az összes 30 százaléka -, mert más betegeket is el kell látni, műtéteket is el kell végezni. Szavai szerint az orvosok már most is szünnap nélkül dolgoznak.

Mindenek van viszont határa. Korlátozott az ágyak, az egészségügyi dolgozók száma. Egyszerűen nem lesz több orvosunk, ápolónőnk, és nem importálhatunk egészségügyi alkalmazottakat másik országból. Egyszerűen nem lesz elég belőlük

- fogalmazott.

Az egészségügyi tárca előrejelzése szerint orvoshiánnyal néz szembe Ukrajna, ha eléri a napi új betegszám a 12 ezret.

(MTI)