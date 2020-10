Koronavírus Magyarországon: új rekordon a fertőzöttek a száma

In English

2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 52 212 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Új rekordon a mintavételek száma is, de még így is rossz a magyar egészségügy detektálási aránya.

A 2032 napi esetszám új rekordnak számít, a 7 napos mozgóátlag megközelítette az 1500 főt.



Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1305 főre emelkedett, 15 254-en pedig már meggyógyultak. A 46 elhunyt nem számít rekordnak, mivel tegnap 48-an vesztették életüket a vírus miatt. Ettől még a halálozás 7 napos mozgóátlaga továbbra is emelkedik, az elmúlt egy héten napi szinten átlagban 36-an vesztették el életüket a vírus miatt.

Az aktív fertőzöttek száma 35 653 fő. Az aktív fertőzöttek 30%-a, az elhunytak 38%-a, a gyógyultak 30%-a budapesti. 2132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt tehát 109 fővel nőtt a kórházban ápoltak száma, míg a lélegeztetőgépen lévők száma 4 fővel csökkent, vélhetően az elhunytak közül sokan voltak lélegeztetőgépen.

Új rekordon van a mintavételek száma is, az elmúlt 24 órában összesen 16 361 mintát vettek a hatóságok.

Ezzel a mintavételi rekorddal sikerült a pozitivitási arányt 12,4%-ra csökkenteni, de ez még így is jóval magasabb, mint a WHO által ajánlott 5%-os küszöb, tehát a magyar egészségügy továbbra is rossz hatékonysággal detektálja az új eseteket.

Ahogy a lenti térkép is mutatja, az elmúlt egy héten a legtöbb új esetet Budapesten és Pest megyében regisztrálták, ezen kívül az észak-keleti megyék esetszámai emelkednek ki, valamint Győr-Moson-Sopron megye.

