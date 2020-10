Koronavírus: tovább szigorítanak az országok, újabb negatív rekord az olaszoknál

Oroszország kézben tartja a járványt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak, miközben az egy nap alatt kimutatott új koronavírusos fertőzések száma először emelkedett 17 ezer fölé. "A helyzet nem könnyű, de kézben tartjuk" - mondta Peszkov.

Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 17 340-nel 1 480 646-ra emelkedett a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. A terjedés mértéke 1,2 százalékos, az új esetek 27,7 százaléka tünetmentes. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (8,4 millió), India (7,8 millió) és Brazília (5,3 millió) után.

Az aktív esetek száma az elmúlt egy nap alatt 5794-gyel 335 870-re nőtt. A halálos áldozatoké 283-mal 25 425-re, a felépülteké pedig 11 263-mal 1 119 251-re emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 56,2 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 546 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 338 789 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Moszkvában szeptember 1. óta mintegy 12 ezer jogi és több mint 46 ezer magánszemélyt vontak felelősségre a járványügyi biztonsági intézkedések megsértése miatt. Több mint 160 szervezeti egységet be is zárattak. A moszkvai metróban és a felszíni tömegközlekedésben péntektől megerősítették annak ellenőrzését, hogy az utasok ne csak szájmaszkot, hanem kesztyűt is viseljenek.

(MTI)