Szigorúbb itthoni járványügyi védekezést szorgalmaz két egészségügyi szakértő a mai rekord adatok után

Megértik a kormány által hangoztatott gazdasági szempontokat is, de ezzel együtt is szigorúbb itthoni járványügyi intézkedéseket szorgalmazott az ATV egyik műsorában Zacher Gábor toxikológus, illetve Pusztai Erzsébet infektológus.

Zacher szerint „kijárási korlátozás, idősávos vásárlás, iskolák bezárása, sokkal több tesztelés” lenne szükséges a kormányzat részéről. A toxikológus felrótta azt is, hogy szerinte itthon a járványügyi szempontokat felülírják a politikai szempontok, hiszen azt mondta: „Én azt gondolom, a járványkezelés az egy szakmai, egészségügyi, szervezési, és szakmai kérdés, nem politikai kérdés,…….én azt gondolom, hogy jelenleg ez politikai kérdés Magyarországon.”

Pusztai szerint érthető, hogy a kormány nem a tavaszi kemény lezárásokban gondolkodik jelenleg, de leszögezte: még ezzel együtt is „a járványvédelemnek működnie kellene.” Szerinte a tömegrendezvényeket egyáltalán nem lenne szabad megtartani és botránynak nevezte, hogy szombaton úgy lehetett megtartani a Fradi-Újpest focimeccset láthatóan sokak által nem, vagy helytelenül hordott maszk mellett, hogy Európában rengeteg helyen zárt kapus meccsek vannak.

„Én nagyon tartok tőle, hogy ennek – és nem ez az egyetlen futballmeccs - nagyon komoly következményei lesznek.” - fejtette ki a Telex által is kiszúrt összefoglaló szerint.

Ma minden eddiginél több, 3000 feletti új koronavírusos esetszámot jelentettek itthon a rekord számú elvégzett teszt alapján, igaz még így is 16% feletti volt a pozitivitási ráta. Emellett sajnos a halálozások száma sem maradt el nagyon az eddigi rekordtól (35 fő). Utóbbiról jó tudni, hogy Európában a csehek (10,2 fő), románok és belgák (4,9-4,9 fő) után

Magyarországon volt a harmadik legmagasabb a 100 ezer főre vetített halálozások száma az utóbbi 14 napban

az Európai Betegségmegelőzési és Kontrolláló Központ egységes adatbázisa alapján.

A kormány eközben csütörtök este csak arról határozott, hogy péntektől a szabadtéri rendezvényeken és sporteseményeken is legyen kötelező a maszkviselés, de a fent említett meccsen például ezt láthatóan sokan nem tartották be. A minél általánosabb maszkhasználatra Orbán Viktor kormányfő is kérte a magyarokat egy hétvégi videóban, illetve a belügyminisztert a további intézkedésekre is felkérte.

