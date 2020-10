Koronavírus Magyarországon: a járványügyi törvények módosításáról tárgyal ma az országgyűlés

Jelenleg 11 14 év alatti gyermeket ápolnak kórházban, főleg az alapbetegségük miatt egyfajta megfigyelés céljából vannak benn, egyikük sincs lélegeztetőgépen - mondta el Müller Cecília.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e ismét az utcán kötelező a maszkviselés, Müller Cecília a következő választ adta: Az operatív törzs figyelemmel kíséri a járványügyi változásokat, trendeket. Európában most nagyfokú emelkedésnek vagyunk tanúi, ami Magyarországon is leképeződik. Jelenleg is javasolják szabadtéren a maszk viselését, mindenütt, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható be, ilyen például a piac.

A jelenlegi szabályok szigorú betartása jelen pillanatban elegendő, de azokat nagyon komolyan kell venni - mondta el Müller Cecília.