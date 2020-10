Tombol a koronavírus a világban – Szomorú számokat tettek közzé Magyarországon

Lisziewicz Julianna az ATV Egyenes beszéd című műsor vendégeként elmondta, hogy a járvány első hulláma csak bemelegítés volt, a második hullámban már most sokkal nagyobb a fertőzöttség szintje. A riportban a virológus azt is hangsúlyozta, hogy oltás esetén is legalább egy évig marad még a maszk és a kézmosás.