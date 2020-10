Már a harmadik legmagasabb Európában a magyar halálozási ütem a koronavírus miatt

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A szomorú harmadik hely mindenképpen érdekes annak tükrében, hogy közben ugyanezen adatbázisban Magyarország „csak” a huszadik helyen áll az új fertőzöttek számát illetően a 257 fős értékével az utóbbi két hétben 100 ezer főre vetítve.

Amint arra egy tegnapi elemzésünkben már rámutattunk: ez a kettősség is jól érzékelteti, hogy

idehaza nagyon aluldetektált a járvány valódi mérete,

hiszen múlt hétig csak heti 70 ezer tesztet volt képest elvégezni a járványügy, amin belül a pozitivitási arány már 15% fölé nőtt. Ezek a számok már érzékeltették, hogy valójában csak kevés ténylegesen fertőzöttet talál meg a rendszer. Aztán azóta elindult az antigén alapú tesztelés, meg is ugrott jócskán az új fertőzéses esetek száma, de közben a jóval több teszten belül is magas, 15% feletti maradt a pozitivitási ráta. Ez arra utalt, hogy továbbra sem tudják kontroll alatt tartani a járványt a hatóságok, mert a WHO szerint ha tartósan 5% feletti ez az arány, akkor túl kevés tesztet végez az ország, és nem lehet kellően felmérni a járvány kiterjedtségét.

A halálozások jelentős felfutása viszont intő jel volt már eddig is arra, hogy valójában sokkal erősebb a járvány, mint ami a fertőzöttségi számokból látszik. Ezért és a gyorsan növekvő kórházi ellátottak miatt kongathatta meg a vészharangot tegnap a Magyar Orvosi Kamara is, amely szerint ha nincsenek azonnal szigorító intézkedések, akkor sajnos napi több száz fős halálozási számokhoz fog vezetni a járvány további durvulása.

A KSH heti halálozási adatait átnézve és alább ábrázolva egyelőre nem látszik még érdemi többlet halálozás a második hullámban a tavalyi halálozási dinamikához képest, de sajnos ha a járvány jelentősen tovább erősödik, akkor ez könnyen elképzelhető. Ennek elkerülése érdekében szorgalmazta tegnap a MOK a további lépéseket, akárcsak más járványügyi szakértők is.

