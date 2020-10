Magyarország egyelőre nem kap több influenza elleni vakcinát

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Importőr forrásuk az eddigi beszerzési tapasztalatai alapján azt valószínűsíti, hogy a mostani influenzaszezonban itthon nem lesz a patikákban oltóanyag. A 24.hu megkeresett két gyógyszernagykereskedő céget, a Hungaropharmát és a Phoenix Pharmát. Az előbbi azt válaszolta, igyekeznek fellelni olyan szabad vakcinakészleteket, amelyek megfelelő minőségbiztosítási folyamattal és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadható kontingensengedéllyel behozhatók Magyarországra. Tekintettel a kialakult nagy keresletre, a szabad készlet fellelése azonban nem garantálható.

A HungaroPhamra által említett nagy kereslet az európai helyzetre utal, ugyanis a koronavírus-járvány miatt nemcsak Magyarországon, hanem az egész kontinensen megugrott az igény az influenzaoltásra, ezért érthető, hogy minden ország védi a készleteit. Piaci forrásaik szerint nemcsak Belgiumban, de Németországban és Nagy-Britanniában is exporttilalom lépett életbe az influenza elleni vakcinákra, így onnan egyelőre biztosan nem tudnak rendelni a magyarországi nagykereskedők.

A Phoenix Pharma is a beszerzés bizonytalanságára hívta fel a figyelmet. A cég azt írta, megkezdték a lehetséges külföldi beszerzési források felkutatását, hogy a patikai igényeknek egy esetleges helyettesítő vakcina behozatalával eleget tudjanak tenni. Az összes európai országban lévő partnerüket felkeresték, azonban ők is azt állítják, hogy egy helyettesítő készítmény beszerzése most meglehetősen bizonytalan. Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója kiemelte, fokozott érdeklődés mutatkozik Európa-szerte az influenzaoltások iránt, ám mindent megtesznek, hogy import útján be tudjanak hozni az országba további vakcinát.

Magyarországon 1,4 millió vakcina áll térítésmentesen rendelkezésre azok számára, akik be akarják oltatni magukat. Az előző években ez a mennyiség a folyamatosan csökkenő oltási hajlandóság miatt bőven elegendőnek bizonyult, sőt több százezer fel nem használt oltóanyagot kellett megsemmisíteni. A koronavírus-járvány miatt azonban az idén jóval többen szeretnék beoltatni magukat. Október eleje óta erre buzdítja a lakosságot a kormányzat, az operatív törzs, az országos tiszti főorvos és a legtöbb orvos is. Szakemberek pedig hangsúlyozzák: ha a korona- és az influenzavírus egyszerre támadja meg a szervezetet, felerősödhet a hatásuk, és sokkal rosszabb lehet a lefolyás.

Magyarországon jelenleg kétfajta influenza elleni védőoltás áll rendelkezésre: 1,3 millió adag a magyar gyártású Fluartból, illetve 100 ezer a Sanofi termékéből, a Vaxigrip Tetrából. A 4 komponensű oltás, a gyermekeknek adandó Vaxigrip még nem jutott el azokhoz a háziorvosokhoz, akiket a lap megkérdezett.

