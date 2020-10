Itt a friss kormányzati prognózis: lassabb lesz 2021-ben a GDP-növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter a HBLF pénteki konferenciáján ismertette a kormány friss makrogazdasági prognózisát.

Ezek szerint idén az eddig várt 5% helyett 6-6,5% lehet a gazdaság visszaesése, összhangban a tárcavezető által a héten már elmondottakkal. Az viszont már új információ, hogy jövőre

az eddig várt 4,8%-os GDP-növekedés helyett már csak 3,5-4%-os gazdasági bővülést vár a minisztérium.



Azt is megismételte a tárcavezető, hogy a tárca egy 3 éves pénzügyi programon dolgozik, amely helyreállítja a költségvetési helyzetet, ugyanis a járvány okozta deficitnövekedés csak átmeneti lehet. Az átmeneti időszak után szerinte

Magyarországnak vissza kell térnie a fegyelmezett költségvetési politikához.

Várakozása szerint 2022 első félévére épülhet vissza a bruttó hazai termék a válság előtti szintre. Arról is beszélt, hogy a jövő év második negyedévében várható gazdasági fordulat, ha lesz vakcina, ennek hiányában azonban lassabb lesz a kilábalás.

Azzal, hogy a Pénzügyminisztérium várhatóan lefelé módosítja a jövő évi GDP-növekedés ütemét (4,8%-ról 3,5-4%-ra), azt is jelenti, hogy a 2021-es költségvetés sem maradhat olyan állapotban, mint ahogyan azt a nyáron elfogadta a parlament. Külön érdekesség, hogy a kormány annak ellenére számít jövőre lassabb gazdasági visszapattanásra, hogy az idei bázist lefelé módosította. Ezek szerint az idei évről áthúzódó negatív gazdasági hatás a jövő év elején még erőteljes lehet. Épp a napokban megjelent cikkünkben mutattunk arra rá, hogy a 2021-re tervezett eredeti 2,9%-os GDP-arányos költségvetési hiánycél már nem lesz tartható, amelynek két alapvető oka van. Egyrészt a vártnál kedvezőtlenebb a makrogazdasági helyzet (ezt erősítette meg most a pénzügyminiszter) negatívan befolyásolja a főbb adóbevételeket, másrészt a kormány új gazdaságpolitikai döntéseket hozott, amelyek közvetlenül érintik a költségvetés kiadási oldalát (otthonteremtési program, orvosbérek emelése). A magasabb hiány (egyes várakozások már 5-6%-os deficitről beszélnek jövőre) és a lassabb GDP-növekedés pedig oda vezethet, hogy az államadósság-ráta jövőre is emelkedik, ami szembemegy az adósságszabállyal.

Arra egyébként Orbán Viktor is utalt, hogy pénzügyileg nem könnyű időszak elé néz Magyarország. "Varga Mihálynak csodát kell tennie, de a pénzügyminisztereknek általában ez a sorsuk" - mondta a miniszterelnök. "Most ugyan van egy gazdasági visszaesés, bár én látom, hogy hogyan tér vissza a gazdaság a korábbi vágányára, látom a foglalkoztatási adatokat, a növekedés meg fog indulni, tehát az én szemem előtt azért van egy optimista kép, de pénzügyileg azért nem lesz könnyű ennek a menedzselése" - fejtette ki Orbán Viktor.

