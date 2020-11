Egyre több mentős kapja el a koronavírust, lehetetlen feladat előtt állnak

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A mentődolgozók végzik a tesztelés nagy részét még mindig, Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke az Esti gyorsban azt mondta: most már egyre nehezebben bírják. Kollégái közül egyre többen „szintén beleesnek a betegségbe”, többen maguk is tesztre várnak. Ezért fogy a létszám, a betegségek száma és a tesztek iránti igény viszont csak nő, napi több ezer tesztről van szó, ez lehetetlen feladat elé állítja őket.

Hangsúlyozta: a mentés a legelső, ez az Országos Mentőszolgálat elsődleges feladata, a tesztelést emellett kell elvégezniük. Részletezte: 12-24 órás szolgálatoknak vannak, és van már olyan hely, ahol a 12 óra egy részét mentési feladatokkal, más részét teszteléssel töltik, és vannak olyan mentők, akik befejezik a 12 órát, majd a szabadidejükben önként vállalják a tesztelést. Felhívta a figyelmet arra, hogy, bár használnak védőfelszerelést, ők is ki vannak téve a fertőzésnek.

Vannak olyan helyek, ahol majdnem egy komplett állomás elkapta a fertőzést, van, ahol 15 ember arra vár, hogy átessen a tesztelésen, és megtudja, hogy visszamehet-e dolgozni vagy sem.

Az Országos Mentőszolgálat mindent megtesz, hogy a mentés ne kerüljön veszélybe; nem véletlenül vonják be az ötöd-hatodéves orvostanhallgatókat a tesztelésbe.

Kusper Zsolt elmondta, már azt is problémásnak tartják, hogy a tesztelést a mentőszolgálat feladatául szabták. Jobb lett volna, ha a tesztelési pontokat hoznak létre, ahová elmehetnek az emberek, és csak akkor kell a menőknek kimenniük, ha idős, mozgáskorlátozott embert kell elérni. Szerinte egyébként még mindig nem lenne késő ilyen tesztelési pontokat létrehozni, és odavezényelnek az orvostanhallgatókat.

Úgy tudja, a tesztek elkészítésével is probléma van, legalábbis abból a szempontból, hogy hiába végzik el a mentők a teszteket, az elemzésnél is hiány van. Ott is kevesen dolgoznak, és kollégái értesülései alapján úgy tudja, közülük is többen karanténba kerültek.

Címlapkép: Getty Images