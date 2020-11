Koronavírus: rekordon a magyar halálozás, jönnek az újabb szigorítások

Önkéntes karanténba vonult Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, mert koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében - jelentette be a közösségi médiára vasárnap este feltett üzenetében. Mint írta, jól van, nincsenek ugyan tünetei, de a WHO eljárásrendjének megfelelően az elkövetkező napokban önkéntes karanténban marad, otthonról dolgozik.