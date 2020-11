Gulyás: ötezer fő közelébe ugorhat a fertőzöttek mai száma

Arra figyelmeztetett Gulyás,hogy a most hatályba lépett szigorúbb maszkhasználati szabályokat be kell tartani és ha ezt nem teszi meg az adott hely üzemeltetője, akkor be fogják zárni. Ez szórakozóhelyekre is vonatkozik, ahol zene van és akár stadionokra is, ezt is említette.

Stadionokat is be fogjuk záratni, és akár zárt kapuk mögött kell megtartani a rendezvényeket, ha nem tartják be az emberek a szabályokat

– jelentette ki.

Később hozzáfűzte, hogy a járványügyi védekezés szabályait semmiféle meccs nem motiválja, így például a BL-meccsek megtartása sem.