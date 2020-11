Koronavírus Magyarországon: Mit hoz a kijárási korlátozás?

Az éjfél és reggel 5 óra közötti lakhelyelhagyási korlátozás miatt a éjszaka nyitva tartó boltokat már nem kereshetik fel az emberek.

A blokk.com beszámolója szerint ugyanígy járnak a trafikok a kedd éjszaka kihirdetett, kijárási korlátozásról szóló rendelet értelmében.

Ezért a szakportál szerint az éjjel-nappali boltok és a trafikok is lehúzhatják a redőnyt erre az időszakra.

Ez a következtetés abból fakad, hogy a rendelet értelmében csak ezekben az esetekben hagyható el a lakhely vagy a szálláshely:

munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

A lap emlékeztet arra, hogy a nyitvatartás idejét a boltosok úgy határozzák meg, ahogyan azt a vásárlóik igénylik. Korlátozás a kereskedelmi jogban kevés van, a két kivétel: december 24-én 14 óráig lehet nyitva tartani, továbbá az önkormányzatok a lakosság pihenése, nyugalma érdekében megkurtíthatják, vagy éppen megtilthatják az éjszakai nyitvatartást (vagy az alkoholárusítást az éjjeli órákban), van is rá példa.

Számos kisboltos (bár statisztika nincs erről) választotta azt a korábbi években, hogy éjjel-nappal nyitva tart.

Ebben hoz most változást a kijárási korlátozás, amely ma éjféltől lép életbe.

A trafikok közül is jó néhányan éjjel-nappal nyitva tartanak és a dohányáru mellett egyebeket is árulnak, nos ennek éjféltől hajnali ötig vége, vagy legalább is kevés értelme és haszna lenne. Például virágbolt, ajándékbolt is akad éjjel-nappal nyitva, de hát ez sem mehet már tovább.

Tankolni sem ugorhatunk el, éjszaka csak munkába menet és munkából jövet címmel ugorhatunk be. Feltehetően a benzinkutaknál az éjszakai tankolás megcsappan majd - írja a portál. Az átvevőpont szolgáltatást nyújtó benzinkút nem kereshető fel azért, hogy éjszaka átvegyük a webáruházi rendelést. A csomagautomata is hiába működhet 24 órán keresztül, oda sem mehetünk el a tiltott időszakban (persze, a webáruházi szállító elhelyezheti benne a megrendelt portékát hajnali három órakor, de a megrendelő vásárló csak hajnali öt órakor startolhat el érte).

Az ügyeletes gyógyszertár egyértelműen a kivételek közé tartozik, oda nyilván változatlanul lehet menni továbbra is.

Címlapkép forrása: Getty Images