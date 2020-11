Kritikus szint alatt a magyar munkanélküliség - De még a közelében sem vagyunk a válság előttinek

A kormány szerint 300 ezer alá csökkent az álláskeresők száma Magyarországon, ami jelentős mérséklődés a nyári rekordhoz képest, még most is többen vannak, mint tavaly ilyenkor.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma november első napjaira 300 ezer alá esett Magyarországon - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az MTI szerint. Azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyien vannak a munkanélküliek, mert az NFSZ oldalán nincsenek friss adatok, mostanában sokszor az államtitkári közlésekből lehet megismerni az adatokat, mintsem különböző adatsorok frissítéséből. Így nem is tudhatjuk, hogy pontosan mennyien vannak az álláskeresők, de Bodó szavai alapján csökkenő a trend.

Szavaiból arra következtethetünk, hogy az elmúlt két hétben legalább 6000-rel csökkent az álláskeresők száma, miután október második felében 306 100 álláskereső volt. (Ez az elérhető utolsó hivatalos statisztika.)

Bodó kiemelte, hogy a június közepi rekordmagas munkanélküliség óta ez már közel 80 ezres csökkenést jelent, tavasz óta pedig most először csökkent 300 ezer alá a regisztrált álláskeresők létszáma. Ahogy a fenti ábrán látható, közel 380 ezer álláskereső is volt nyáron.

A Portfolio számításai szerint az előző év azonos időszakához képest - ami a munkaerőpiac idei romlását és a válság hatását mutatja be - továbbra is 55-60 ezerrel több az álláskereső most az NFSZ adatai alapján.

Bodó Sándor szerint a magyar munkaerőpiacot több hatás érte az elmúlt időszakban, és kijelenthető, hogy szerkezetváltozás van. Beazonosíthatók az ágazatok, ahol láthatóan csökken, vagy jelentősen nő a foglalkoztatás. Láthatóan csökkent a foglalkoztatottak száma a szállítás, raktározás, a feldolgozóipar, vagy a vendéglátás területén - közölte az államtitkár. A vendéglátás katasztrofális helyzetben van, itt új szemléletre és kormányzati intézkedésekre van szükség, ami reményei szerint meg fog történni a korábbiakhoz hasonlóan.

Bodó Sándor közölte: ezzel szemben egy év alatt érdemben nőtt a foglalkoztatottak száma az IT szektorban, 22 ezerrel, a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység területén 17 ezerrel, az építőiparban 16 ezerrel, és a kereskedelemben 13 ezerrel. Kiemelte a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységet, ahol a kormányzat a Kutatás-, fejlesztési és innovációs bértámogatással több mint 22 ezer munkahelyet védett meg mintegy 17,5 milliárd forintból, ami jelentősen hozzájárult az új munkahelyek létrejöttéhez is a szektorban.

A részmunkaidő arányáról elmondta: az júniusban érte el eddigi csúcspontját 6,5 százalékkal, ez szeptemberig 5,6 százalékra mérséklődött.

Hogy összességében hány ember került nehéz helyzetbe a koronavírus-járvány miatt tavasz óta, legyen álláskereső, részunkaidős foglalkoztatott, illetve vállalkozását szüneteltető, azt az alábbi ábra mutatja meg:

Látható, hogy nyáron 400-450 ezren voltak, akiket munkaerőpiaci hátrány ért a koronavírus-járvány miatt, szeptemberben több mint 300 ezer fő volt a létszámuk.

Fontos kiemelni, hogy a járvány előtt (az idei év elején) 250-260 ezer álláskereső volt összesen, a járvány miatti hátrányt elszenvedők ezen létszám felett értendők. Vagyis ehhez a létszámhoz képest nőtt a munkanélküliek száma és százezrek dolgoztak/dolgoznak részmunkaidőben, illetve sokaknak szünetel a biztosítása, vannak fizetés nélkül szabadságon. Nyáron tehát bőven félmillió felett lehetett a járvány előtti munkanélküliek és a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek együttes tábora, ami bizonyára most is meghaladja a 400 ezret.

Címlapkép: Getty Images