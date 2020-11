Musk őszintén a Tesláról: egy hónapra voltunk a csődtől

A kissé meghökkentő és meglepően őszinte beismerés teljesen véletlenszerűen érkezett egy tegnapi Twitter beszélgetés során, ahol a Tesla korábbi tőkebevonásairól folyt a diskurzus, és az egyik kommentelő megkérdezte, hogy:

Milyen közel járt a Tesla a csődhöz, amikor a Model 3 tömeggyártásán dolgozott?

Erre Elon Musk az alábbi választ adta:

A legközelebbi egy hónapnyira volt. A Model 3 tömeggyártásának a munkálatai rettentően stresszesek voltak 2017-2019 közepe között. Gyártási és logisztikai pokol volt.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell.