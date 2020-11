Jelentős akadályba ütközött az orosz vakcina fejlesztése, elmaradhat az év végi tömeges oltás

Valószínűleg nem fogja tudni tartani a saját maga által kitűzött határidőt Oroszország a tömeges oltással kapcsolatban, mivel nincs meg a szükséges kapacitás a vakcinák gyártásához - idézi a The Bell lapot a The Moscow Times

Az orosz hatóságok korábban azt ígérték, hogy 2020 végére a lakosság jelentős hányadának beadják a koronavírus elleni vakcinát, azonban számos gyártási probléma és minőségügyi ellenőrzés nehezíti ezt. Ennek eredményeképpen a gyártók arra számítanak, hogy év végégi nem több tízmillió, csupán több százezer dózist tudnak majd előállítani.

A The Bell által hivatkozott, az orosz vakcina gyártásában résztvevő egyik gyártócég forrásai szerint még nem tudják stabilizálni a vakcinát, ezért minőségbeli problémák is adódnak a tömeges gyártás során. Az egyik egészségügyi befektetési cég vezetője kifejtette, hogy ilyen tömeges vakcinagyártásához általában legalább egy év szükséges, de ezt most hetek alatt szeretnék megvalósítani a hatóságok.

Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt héten maga is elismerte, hogy akadnak gondok a gyártással, kitérve arra, hogy a szükséges eszközök rendelkezésre állása sok esetben nem adott. A Reuters korábban arról számolt be, hogy néhány orosz kórház fel is hagyott a vakcina tesztelésével, mivel elfogytak a dózisok.

Az 50 millió dollárnyi befektetést ígérő orosz befektetési alap (RDIF) arra számít, hogy legkésőbb januárig 7-10 millió vakcinát állítanak elő a Szputnyik V-ből.

