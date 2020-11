Nagyon erős amerikai foglalkoztatási adatok érkeztek

A várt 600 ezer helyett 638 ezerrel nőtt októberben az Egyesült Államokban a nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma, a magánszektorban a várt 690 ezer fő helyett viszont 906 ezer fős volt a tényadat – közölte a munkaügyi tárca.

A várt feletti adatok mellett az is lényeges, hogy a megelőző két hónap adatát most összesen 15 ezre fővel felfelé módosították és így most összességében októberben 6,9%-os volt a munkanélküliségi ráta (várt 7,7%) a szeptemberi 7,9% után. Külön érdekesség, hogy a tárca most már közli bőrszínek szerint is a munkanélküliségi rátát, ami a feketék közötti fokozott gazdasági nehézségekre jól rámutat a vírusválság idején is. A Reuters megfogalmazása szerint a feketék között a munkanélküliségi ráta 12,%-ról 10,8%-ra csökkent, fehérek között 7%-ról 6%-ra.

Az év tizedik hónapjában egyébként a munkaerőpiaci aktivitási ráta 61,7%-ra emelkedett a szeptemberi 61,4%-ról, és egyébként az ipari ágazatokban 38 ezer, az árutermelő ágazatokban 123 ezer, a szolgáltató ágazatokban 783 ezer új állás jött létre, a kormányzati szektorban viszont 268 ezer állás szűnt meg.

A vártnál összességében jobb munkaerőpiaci adatok most nem különösebben mozgatták meg a piacokat, mert a befektetők az amerikai elnökválasztási hírekre figyelnek és éppen az adatközlés után percekben érkezett egy olyan hír Pennsylvaniából, miszerint átvette a vezetést Joe Biden, és így az elnökség megnyerésének kapujába ért, ez pedig erősítette a részvénypiacokat, a dollár pedig tovább esett, árazva Biden költségvetési lépéseinek várható következményét.