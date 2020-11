Megint bevásárolt az MNB: újabb 40 milliárdnyi állampapír a jegybanknál

Újabb 40 milliárd forintnyi kötvényt vett meg keddi aukcióján az MNB, ezzel a jegybank tavasszal indított programja már 700 milliárd forint felett jár. A múlt héten egyébként némileg váratlanul emelt a keretösszegen a jegybank a másodpiaci vásárlásokkal.

Szokás szerint három hosszú kötvényre hirdetett aukciót az MNB keddre. A 2031/A sorozatú papírból 62,9 milliárdot kínáltak fel a befektetők, amiből 30 milliárdot fogadott el a jegybank. A súlyozott átlaghozam 2,15% volt, ami nyolc bázisponttal volt alacsonyabb az egy héttel ezelőttinél és négy bázisponttal meghaladta a hétfői másodpiaci referenciaértéket.

A 2038/A papír esetében a 8,4 milliárdos kínálatból 8 milliárdot be is zsákolt az MNB. A súlyozott átlaghozam 2,3% volt, ami 14 bázispontos csökkenést jelentett a múlt hetihez képest, de így is megegyezett a hétfői másodpiaci értékkel.

A 2041/A kötvény esetében pedig az 5,6 milliárd forintos piaci kínálatból 1,98 milliárdot vett meg a jegybank 2,47%-os súlyozott átlaghozam mellett. Ez 16 bázispontos csökkenést jelentett a múlt heti aukcióhoz képest, de csak egy bázisponttal alacsonyabb a referenciahozamnál.

A mostani aukció után összesen már több mint 700 milliárd forintnyi állampapírt vett a jegybank május óta, vagyis lassan eléri az 1000 milliárdos keretet, ami után technikai felülvizsgálatot tart. A legtöbbet a 2031/A-ból vették, aminek állománya 400 milliárd forint felett jár az MNB-nél, de a 2038/A-ból is 100 milliárd felett járnak, a 2030/A-ból pedig közelítik a 90 milliárdot. Utóbbi papírt már nem aukciózza az ÁKK, így azt csak a másodpiacon vásárolja a jegybank is.

Eredetileg 33%-os limitet tűzött ki a jegybank egy sorozat esetében a megvásárolható mennyiség arányában, ezt azonban már 50%-ra emelte. Most a legfrissebb adatok szerint több papírból is 40% felett járnak, vagyis egyrészt szükséges volt az emelés, másrészt lassan az új limitet is elérhetik.

A múlt héten aukción csak 20 milliárdnyi kötvényt vett az MNB, azonban ahhoz a másodpiacon még hozzátett 30 milliárdnyi állampapírt és 5 milliárd forintnyi vállalati kötvényt, így összességében

a korábbi heti 40 milliárdról 55 milliárdra kúszott fel a program.

Címlapkép: Getty Images