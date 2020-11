Látszatintézkedések helyett valódi fenntarthatósági vállalások jöhetnek a vállalatoknál

Az Alteo vezérigazgatója szerint a fenntarthatóságnak ma már versenyképességi szempontnak kell lennie egy vállalat stratégiájában, a MET Magyarország vezérigazgatója úgy látja, a vírus-válság tanulsága, hogy nem lehet csak országos szinten gondolkozni, a PwC Legal partnere szerint pedig a stratégiailag fontos vállaltoknak fel kell készülnie, hogy a különleges jogrend keretében állami felügyelet jöhet a másofi hullám miatt. Tudósítás a Portfolio Energy Investment Forum 2020 online konferenciájáról.

Korábban sok szó esett róla, hogy mennyire fontos lesz a jövőben az energiavállalatok számára a többlábon állás, két feladatot kell megugraniuk egyszerre - kezdte előadását Szabó Gergely a MET Magyarország vezérigazgatója. Az egyik egy mérethatékonysági kihívás, amit elsősorban az iparági optimális üzemméret növekedése indukál. Másik feladat az adaptivitás javítása; mindenhol azt látjuk, hogy nem a statikus, hanem egyre inkább csak a dinamikus megoldások életképesek, ez csak gyors döntéshozatali és információáramlási folyamatok mentén lehetséges.

A covid-válság pedig most meg is mutatta, hogy nem működik olyan versenyképes stratégia, amely tevékenységi szinten nem próbál diverzifikálni.

Vagyis túl kockázatos csak egy alaptevékenységet folytatni, nem lehet csak egy üzletágban jelen lenni, mint például az energiakereskedés, hanem minél jobban ki kell terjeszteni az értékláncot - tette hozzá Szabó.

Szabó Gergely

Fontos tanulsága a vírus-válságnak, hogy nem lehet csak országos szinten gondolkozni, mert a vírus egy globális keresleti problémát okozott, amire jelenleg csak lokális szabályozási válaszok vannak, amelyek anomáliákat, piactorzulásokat okoztak. Ha valaki csak egy piacon volt jelen, az teljes mértékben elszenvedte az adott piacon bekövetkezett torzulásokat.

A következményeket az energia tekintetében tovább súlyosbította, hogy egy olyan pillanatban találta meg a válság az iparágat, ahol pont a kereslet csökkenéssel kapcsolatos kockázatokra voltak limitált eszközök, amire legjobb példa az orosz-ukrán válság utáni európai gázpiac helyzete: a teljes tárolói kapacitás kihasználtsága mellett érte az iparágat a keresleti sokk.

Mi várható 2021-ben?

Szabó szerint az ellátási láncok rövidülésén túl a válság hosszú távú piacszervezési hatásai várhatók. A válságkezelés többnyire lokális szinten zajlik, aminek hatására a befelé forduló nemzeti szabályozás csökkenteni fogja a nemzetközi versenyt, mert az országok helyi erőforrások és megoldások felé fordulnak.

Ügyfélszinten nem a tendenciózusan rosszul teljesítőkkel lesz probléma, mert ezekre eddig is fel volt készülve az iparág, hanem a nem várt alulteljesítőkkel.

Tanulva az első hullám tapasztalataiból, az energiavállalatok nagy erőkkel fognak elmozdulni a portfolió-tisztítás irányába. Az elmúlt években tapasztalható kereskedelmi árréseknek az emelkedő kockázati felárak miatt emelkedniük kell.

Valódi fenntarthatósági igények váltják a látszatintézkedéseket

A fenntarthatóság nem csak kötelesség, hanem lehetőség – kezdte előadását ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) elnöke, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója. A BCSDH létrehozott egy olyan szempontrendszert, amely az ENSZ és más szervezetek kritériumai alapján azt vizsgálta meg, hogy mik azok, amelyek Magyarországon a fenntarthatóság szempontjából a legrelevánsabbak és amelyeket hosszú távon érdemes figyelembe venni. Ezek

a klímaváltozás

a foglalkoztatás

a fenntartható életmód

a víz kérdése

és az élelmezés

Ezekre a kihívásokra az elmúlt években konkrét üzleti megoldásokat is kidolgoztak a BCSDH-nál.

Chikán kiemelte az ESG-szemlélet (Környezettudatosság, Társadalmi hatások, Felelős vállalatirányítás) szerepének növekedését is, amelyet ma már szerinte egyre inkább szem előtt tartanak a pénzügyi befektetők, bankok, tőzsdék, annak ellenére, hogy jelenleg még nincsenek egységes kritériumai annak, hogy pontosan mi tartozik ez alá.

ifj. Chikán Attila

A legfontosabb fenntarthatósági trendek közé sorolta az Alteo vezérigazgatója a dekarbonizáció és fenntarthatóság stratégiai szintre emelését, amely nagyon sok vállaltnál most zajlik. A megújuló energiát, amiről ma már ki lehet jelenteni, hogy versenyképes, továbbá a CEP-et (Tiszta Energia Program), amely szigorú egyensúlytartást, kötelező menetrendet és pénzügyi felelősséget ír elő.

Kiemelte még a digitalizáció és innovatív technológiák elterjedésének szerepét, (energiaenergiatárolási technológiák fejlődése, okos rendszerek és hálózatok, MI, deep learning szerepe) illetve az energiatermelés folytatódó decentralizációját és demokratizálódását, a mindennapi fogyasztói tudatosság erősödése és az impact investment szerepét.

Chikán szerint a látszatintézkedéseket folyamatosan váltják fel a komoly fenntarthatósági valódi igény miatt tett vállalások.

Zalai Péter, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, a PwC Legal partnerének ügyvédje a létfontosságú infrastruktúrák jogi szabályozásáról beszélt, amelyek sérülékenysége miatti gazdasági kitettség egyre inkább előtérbe került a 2000-es évek elején.

A magyar kormány el is fogadott egy zöld könyvet és 2012-ben lépett hatályba a törvény, amely alapvetően szektorsemleges és az üzemeltetők figyelmét fokozó, támogató hozzáállású szabályozást léptetett be a magyar jogrendbe. Ez a szabályozás 2020 tavaszáig nem is kapott szerepet, azonban a különleges jogrend keretében márciusban a kormány létrehozott különböző akciócsoportokat, ezek között a létfontosságú magyar vállalatok biztonságáért felelős csoportot is. Ennek feladata a létfontosságú vállalatok azonosítását és előkészítse a rendszerek felügyeletének az átvételét. Majd ki is jelöltek honvédelmi törzs irányító tagokat, akik kimentek a cégekhez. Az állami felügyelet azonban végül nem valósult meg.

Azonban az intézkedéscsomag számos kérdést vetett föl, nem volt egyértelmű például, hogy milyen szempontrendszer alapján választják ki a vállalatokat, ahogy az sem volt egyértelmű, hogy az intézkedéscsomag miként kapcsolódik a meglévő szabályozáshoz, és hogy konkrétan mire jogosult az állam és mit tervez. Ráadásul kizárólag kormányhatározatok szóltak ezekről az intézkedésekről, amik nem minősülnek jogszabálynak, vagyis nem voltak kikényszeríthetők.

Az első hullámot végül komolyabb probléma nélkül sikerült leküzdeni, de a kormány is levonta a tapasztalatokat és jöttek a törvénymódosítások, amivel most már egy erősebb, jogilag is megalapozottabb felügyelet valósítható meg, ezért a vállalatoknak is érdemes folyamatos, naprakész dokumentációt vezetni: