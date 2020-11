Maszkviselés szabályai veszélyhelyzet idején: melyik városban, kerületben hol kötelező?

Kedd éjféltől, illetve szerda hajnaltól élnek a koronavírus-járvány második hulláma elleni legújabb korlátozó intézkedések, így a kijárási tilalom, a gyülekezési és csoportosulási tilalom, valamint - többek között - a kötelező maszkviselés a (10 ezer főnél nagyobb lakosságszámú városok esetében) közterületeken. Ez utóbbi területeket mindenhol a polgármesterek határozzák meg. Szerda reggel óta pedig a települési vezetők folyamatosan jelentik be a kötelező maszkviselés legújabb szabályait, területi hatályait. Cikkünk folyamatosan frissül a településekről érkező friss rendelkezésekkel.

Orbán Viktor kedd esti tévéinterjújában jelentette be, hogy kedd éjféltől jön a kötelező maszkviselés a köztereken is. Majd a kormány oldalán közzétett tájékoztatóból derült ki, hogy a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületeire vonatkozik a kötelező maszkviselés, a területek kijelölése a polgármester feladata.

Majd kedd késő este, nem sokkal éjfél előtt megjelent a rendelet, amely részletezi a kijárási tilalom, az alóli mentességek (sok esetben okirattal szükséges igazolni a lakhelyelhagyást) szabályait, az este 7 óra után nyitva tartó üzletek körét, valamint részletesen szabályozza a rendezvények megtartását. Egyúttal a települési önkormányzatok polgármesterei felhatalmazást kapnak, hogy meghatározzák azokat a helyeket (10 ezer főnél nagyobb lakosságszám esetében), ahol kötelező maszkot hordani. Fontos kiemelni, hogy a szigorító szabályok értelmében sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületen a maszkviselés továbbra sem kötelező.

Nagyvárosok

A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt, így döntött a polgármester Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. Székesfehérváron főként a történelmi belvárosra érvényes a rendelkezés. A főváros vezetése még egyeztet a kerületekkel.

Sopron polgármestere, Farkas Ciprián a közösségi oldalán jelentette be, hogy szerda déltől a város egész területén kötelező maszkot viselni. Bejegyzése szerint ez alól csak a zöldterületek - különösen a parkok, a Soproni Parkerdő, az erdők, a játszóterek, a szabadtéri edzőparkok és a kutyafuttató - kivételek.

Kecskeméten csütörtöktől lesz kötelező lesz a maszk viselése valamennyi közterületen és nyilvános helyen - írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közösségi oldalán.

Székesfehérváron szerda éjféltől kötelező maszkot viselni a történelmi belvárosban, valamennyi közterületi, valamint nyilvánosan elérhető parkolóban, a buszmegállókban, az autóbusz- és vasútállomások egész területén, a játszótereken a gyermeket kísérő felnőttek számára, valamint a kutyafuttatókban a gazdák számára. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint a város sportparkjai, sportolásra alkalmas területei nyitva vannak, de csak egyéni sportolásra használhatók.

Szegeden Botka László polgármester döntése alapján szerdától a város teljes belterületén kötelező a maszk viselése - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

Tatabányán nem rendelték el a város teljes területére a kötelező maszkviselést, azt csak a piacokon, a termelői piacokon és a tömegközlekedési eszközökre várakozás közben kell hordani.

Szombathely megyei jogú város a Facebook oldalán közölte, hogy mely területeken lesz kötelező a maszkviselés. Így a Fő téren, Belsikátor, Külsikátor, Gyöngyös áruház melletti árkádsor, Szent Márton utcai aluljáró, Domus bevásárlóközpont által határolt közterület, buszmegállók 10 méteres körzete, bolcsődék, óvodák, iskolák 10 méteres körzete, kísérő számára, üzletek, bevásárlóközpontok parkolói.

A fővárosban még nem született döntés. Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta: abszurd, hogy Budapesten ezt a felelősséget a 23 kerületi polgármesterre terhelték, mert így szinte lehetetlen a városra egységes szabályozást megalkotni. "Mi mégis megpróbáljuk - egyeztetünk a kerületekkel, hogy a védekezés hatékonyságát közös szabályozással erősítsük" - tette hozzá.

Kerületek

Őrsi Gergely, a 2. kerület polgármestere délben jelentette be, hogy "a kormány tegnap éjjeli rendelete után meghozott döntésünk értelmében a II. kerület közterületein is kötelező a maszkviselés november 11-én 12 órától!" Kivételt képeznek a jogszabályban felsorolt esetek, így sporttevékenység során, zöldterületen és parkokban a maszkviselés továbbra sem kötelező. "A kormány tegnapi rendeletét követően nem láttuk értelmét annak, hogy közterület és közterület között különbséget tegyünk esetlegesen zavart okozva, ezért általános szabályt alkottunk" - indokolta a döntést.

A 6. kerület polgármestere, Soproni Tamás úgy fogalmazott a Facebook-oldalán: Terézváros közterületein november 12-étől hat éves kor felett mindenkinek kötelező a maszkviselés. A Hunyadi téri sportpályát bezárjuk, és a szabadtéri fitneszpark sem használható. A játszóterek és kutyafuttatók nyitva maradnak, ezeket gyakrabban fertőtlenítjük, de szigorúan fogjuk ellenőrizni a maszkhasználatot. A Hunyadi téri Vásárcsarnokba szombattól belépni csak a Hunyadi tér felől lehet, a kijárat pedig az Eötvös utca felé lesz. Maszk viselése a csarnokban és a termelői piacon is kötelező. Idén nem lesz jégpálya a Hunyadin, és elmarad a Jókai téri karácsonyi vásár. Az Eötvös 10-ben elmaradnak a programok, a SportPont pedig bezár.

A 7. kerület Erzsébetváros közzétette szerda délután: Erzsébetváros közterületein mától minden 6 éven felüli számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Kivéve sporttevékenység során, valamint a parkokban illetve zöldfelületeken.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere videóban jelentette be szerda délután, hogy holnaptól kötelező minden közterületen a kerületben a maszkviselés. Kutyafuttatót nem zárnak be a kerületbe. Parkokra és zöld területekre nem érvényes a kötelező maszkviselés a kerületben, de ajánlást fogalmazott meg a lakosoknak Baranyi Krisztina. Ha nem sportolnak, futnak például, akkor itt is viseljen mindenki maszkot - javasolta. A társasházak közös helyiségében mindenki hordjon maszkot, így a liftekben és a lépcsőházakban - folytatta.

Gajda Péter, Kispest polgármestere szintén a Facebookon közölte: Kispest valamennyi közterületén kötelező a maszkhasználat.

Budapest 11. kerülete, Újbuda egy órával ezelőtt közölte a Facebook- oldalán, hogy "felhívjuk figyelmüket, hogy a ma meghozott önkormányzati rendelet értelmében Újbuda valamennyi közterületén kötelező a maszk viselése, kivéve a parkokat, zöldterületeket, ahol nem kötelező, de ajánlott. Kérjük, ezt a szabályozást a kijárási tilalom alatti kutyasétáltatás esetén is tartsák be."

A 13. kerületi polgármester, Tóth József tájékoztatása szerint a XIII. kerület teljes közigazgatási területén a közterületeken és a közforgalom számára átadott magánterületeken kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Kivételt ez alól az egyéni sportolás, a zöldterületek és a parkok jelentenek. A kutyafuttatók a megszokott rendben tartanak nyitva, a maszk viselése itt is kötelező.

Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere szintén a közösségi oldalán jelentette be: Rákosmente közigazgatási területén, belterületen elhelyezkedő valamennyi közterületen és nyilvános helyen történő maszkviselési kötelezettség elrendeléséről döntöttek. Ezek szerint Rákosmente közigazgatási területén, belterületen elhelyezkedő valamennyi közterületen és nyilvános helyen – kivéve a hatodik életévüket be nem töltött kiskorú személyeket, a Korm. rendeletben meghatározott helyeket és tevékenységet – kötelező a maszk viselése!

Szaniszló Sándor, Budapest 18. kerületének, azaz Pestszentlőrinc-Pestszentimrének a polgármestere ma délelőtt azt közölte saját Facebook-oldalán a kormány 484/2020. rendelete alapján, hogy "Pestszentlőrinc- Pestszentimre területén november 11-től 6 éves kor felett valamennyi közterületen kötelező a maszkhasználat. Kivétel a Péterhalmi-erdő, a Bélatelepi-erdő, a Kapocs utcai kiserdő, illetve a közparkjaink területe. Minden más kérdésben a kormány rendelete szerint kell eljárni."

A 20. kerület Pesterzsébet polgármestere, Szabados Ákos bejelentése szerint a kerület minden közterületén kötelező a maszk, kivéve a közparkokban.

A 21. kerületben szintén minden közterületen (kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, zöldterületeken) kötelező a maszkviselés. A kutyafuttatók a nyitvatartási időben korlátozás nélkül látogathatóak. A maszk viselése itt szintén kötelező. A Csepeli Strand nem látogatható (kivéve a fedett medence a versenyszerűen sportolók számára). A Hollandi úti Ifjúsági tábort bezárták. A Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Szabó Magda Közösségi Tér, a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény, a Csepel Galéria és a Rákóczi Kert épülete bezár. A Rákóczi Kert parkja nyitva marad. Az egyéni sportolás idejét kivéve, a park területén, mivel az nem közterület, fenntartói döntés szerint a maszk viselése kötelező. A Királyerdei Művelődési Házban működő posta továbbra is nyitva tart. A Nyugdíjas Közösségi Ház zárva tart. Az önkormányzati játszóház zárva tart. A csepeli jégpálya nem nyílik meg. A Csepeli Piacon a maszk viselése továbbra is kötelező. Emellett az összes önkormányzati rendezvényt lemondták.

A 23. kerületben hat éves kor felett minden közterületen, kivéve a jogszabályban felsorolt eseteket – a sporttevékenység során, valamint a parkokban, zöldterületeken – kötelező a maszk viselése.

Ahol még folyamatban van a döntés szerda délután

Az 1. kerület Budavári Önkormányzat azt közölte éjszaka, hogy a területek kijelölése még folyamatban van.

Déri Tibor, Újpest polgármestere a Facebookon szavazásra bocsátotta a kérdést, hol legyen kötelező maszkot viselni.

Legyen mindenhol, minden közterületen kötelező a maszk viselése, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken.

Legyen kötelező a maszkviselés a forgalmas helyeken (óvodák, bölcsődék, iskolák bejáratának 50 méteres körzetében, a gyalogátkelőhelyeken, az egészségügyi és szociális intézmények bejáratának 50 méteres körzetében, a metrómegállók 100 méteres körzetében, a piac 50 méteres körzetében, Káposztásmegyeren az Óratorony 100 méteres körzetében a sétányon, játszótereken, kutyafuttatókban). Ezen kívül eső területeken pedig csak ajánlja az önkormányzat a maszk viselését a lakosok számára.

Cikkünket folyamatosan frissítjük a településekről érkező hírekkel!

Címlapkép: Szájmaszkot tettek a rendőr szobrára Budapest 5. kerületében a Zrínyi utcában. Forrás: MTVA/Bizományosi: Turbéky Eszter