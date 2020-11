Koronavírus: korlátozásokkal ér véget az év, Németország nem ígér szép karácsonyt

Fertőzöttségi kategóriákba sorolja a koszovói kormány péntektől a településeket, a legtöbb fertőzöttel rendelkező helyeken 19 és 5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be, valamint minden üzletnek be kell zárnia - számolt be a Koha Ditore című pristinai napilap a kormány legfrissebb döntéséről csütörtökön.

A regisztrált fertőzöttek száma a Nyugat-Balkán országai közül Szerbiában 3536-tal, Koszovóban 733-mal, Észak-Macedóniában 1321-gyel, Montenegróban 711-gyel, Bosznia-Hercegovinában pedig 1540-nel emelkedett. (MTI)