Szlávik János a második hullámról: meg vagyunk ijedve

A kórházak felkészültségéről, állapotáról, a második járványhullám súlyosságáról és a vakcináról is beszélt Szlávik János az ATV szerda esti műsorában.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Aki ismeri a magyar egészségügyet, azt tudja, hogy sok kórházban nagyon öreg épületekben zajlik az ellátás. Ezeket folyamatosan fejleszteni kell, hogy eleget tudjanak tenni a korszerű ellátásnak. Nyilván ez bizonyos helyeken nehézségekbe ütközik - fejtette ki a csatorna esti adásában a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus-főorvosa.

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy az első hullám idején rengeteg erőforrást kaptak a kórházak, a Dél-Pesti Centrumkórházban is komoly fejlesztések történtek, a kórtermek, osztályok, épületek tekintetében. Így is próbáltak megfelelni annak, hogy eleget tegyenek a következő hullám igényeinek.

Sok korszerű műszert, ágyakat, lélegeztetőgépet, oxigénellátáshoz szükséges eszközöket kaptak, amelyekről korábban szó sem lehetett. A járvány úgymond pozitív hozadéka, hogy az egészségügy sokat fejlődött a tavasszal - mondta.

Arra a kérdésre, hogy ilyen mértékű hullámra számítottak-e, elismerte: az egész járványt másként jósolta, mint kellett volna. "Tavasszal úgy gondoltam, hogy lesz majd második hullám, de az jóval enyhébb lesz, mint az első, de nagyot tévedtem" - vallotta be a műsorban.

Ez a szakembereket is meglepte, nagyon meg is vagyunk ijedve, ezért gyakorlatilag az összes szakember a védőoltást várja - fogalmazott.



A vakcina a következő hónapokban, vagy évben talán véget vethet ennek a rémálomnak - vélekedett.

Abban bízik, hogy nyár végére lesz tömegesen elérhető védőoltás. Első körben a veszélyeztetett csoportokat oltják be: időseket, krónikusan betegeket, egészségügyi dolgozókat, tanárokat, illetve olyan személyeket, akik az ország működéséért felelnek. Kiemelte: azért várja mindenki a vakcinát, mert jelenleg nincs hatékony gyógyszer, ellenszer a koronavírus ellen.

Címlapkép forrása: Getty Images