Koronavírus: megérkezett a vasárnapi magyar jelentés, csúcson a halálozás

4238 új koronavírus-fertőzöttet találtak a magyar hatóságok az elmúlt 24 órában, ez kevesebb, mint a megelőző két napon, illetve nagyjából annyi, mint az utóbbi egy hét átlaga. Az elhunytak száma 107 fő, ez azt jelenti, hogy harmadik alkalommal állítja be a csúcsot ez a szomorú statisztika: tegnap is ugyanennyi áldozatot jelentett a kormányzati portál, illetve múlt héten is láttunk már egy ugyanekkora adatot.