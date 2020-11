Gulyás Gergely: a jelenleginél sokkal több betegre is felkészült az egészségügy

Jelenleg 7236 koronavírusost ápolnak kórházan, 582-en szorulnak léleztetőgépre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a koronavírusos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Ez az ágyszám bővíthető, 32-34 ezer ágy a kórházi rendszeren belül áll rendelkezésre, és a magyar egészségügyi rendszer felkészült, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb betegszám esetén is képes legyen mindenkinek ellátást biztosítani.

Gulyás Gergely kiemelte: a rendszerváltoztatás óta másodszor fordul elő, hogy Magyarországon rendkívüli jogrendet rendeltek el, ennek 90 napos meghosszabbításához az Országgyűlés megadta a hozzájárulását.

A kormánynak ebben az időszakban is rendszeresen be kell számolnia a járvány elleni védekezésről, így láthatja mindenki, hogy az Országgyűlés működik - mondta. Hozzátette: fontos, hogy most ne lessen olyan hazugságokat terjeszteni, hogy a parlament nem ülésezik, hiszen ellenőrzi a kormány intézkedéseit és a törvényalkotásban is részt vesz.

Gulyás Gergely közölte: a járvány második hulláma idején világszerte és Magyarországon is rosszabbak a számok, de a kormány az elmúlt hónapokat arra használta fel, hogy felkészüljön, és a védekezéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.

A miniszter a fertőzöttek és az elhunytak számát ismertetve azt mondta: Magyarország jobban áll az európai átlagnál. Az EU-ban egymillió főre 481 elhunyt jut, Magyarországon pedig 317. Megjegyezte: Magyarországon 84 652 fertőzött van vidéken és 25 604 Budapesten, tehát az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 110 ezret.

Kitért arra: 7236 embert ápolnak kórházban, 582-en szorulnak lélegeztetőgépre. Kórházi ápolásra 32 gyermek szorul, közülük egy sincs lélegeztetőgépen - tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta: koronavírusos betegek ellátására alkalmas szabad kórházi ágyból 13 049, intenzív ágyból pedig 1634 van. Ez az ágyszám bővíthető, 32-34 ezer ágy a kórházi rendszeren belül áll rendelkezésre, és ha szükséges, új kapacitások is megnyithatók - magyarázta.

Arról is beszélt, hogy naponta 20 ezer körüli a PCR-tesztek száma, ebben a gyorstesztek nincsenek benne. A tárcavezető köszönetet mondott a védekezésben részt vevőknek.

A gazdasági helyzetet illetően kifejtette: az év elején 4 százalékos növekedést vártak, de 5-7 százalék közötti recesszióval kell számolni, a járvány nyolc, töretlen gazdasági növekedést hozó évnek vetett véget. 2010-ben egy ilyen helyzet térdre kényszerítette volna az országot, azonban az ország most képes gondoskodni magáról - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely közölte: az uniós átlagos munkanélküliség 7,4 százalék, Magyarországon ez az adat 4,7 százalék. Szeptemberben csak 24 ezerrel dolgoztak kevesebben az egy évvel korábbi helyzethez képest - mondta.

Úgy értékelte, mindez a magyar gazdaság ellenállóképességét bizonyítja és igazolja a kormánynak a munkahelyek védelmében hozott intézkedéseit. A munkaerőpiac helyzete stabil, de sokan kerültek nehezebb helyzetbe, és a kormány - egyebek mellett adó- és járulékkedvezményekkel - segít nekik. Hozzátette: csaknem 4,5 millióan dolgoznak a járványhelyzet közepén, míg ez a szám 3,6 millió volt 2010-ben.

Címlapkép: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 16-án. MTI/Kovács Tamás.