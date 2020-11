Debrecenben berobbanhat a koronavírus - De mi a helyzet a többi városban?

Megérkeztek az NNK friss szennyvízmintái, amelyekből kiderült, hogy az ország egyes területein milyen a vírus koncentrációja.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A koronavírus szennyvízben mért koncentrációja a 46. heti adatok alapján Debrecenben emelkedő tendenciát mutat - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Több városban, így Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon emelkedett a vírus koncentrációja, vagyis sokan vannak az aktív betegek ezeken a területeken, de nem növekszik tovább a koncentráció.

Az NNK közlése szerint a változás tendenciája többnyire stagnáló, a mérsékelt koncentrációt mutató településeken is.

"A szennyvíz vizsgálata mindazokról információt szolgáltat, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett, a tünetmentes és gyenge tünetes fertőzöttek számáról is. Vizsgálataink megerősítik, hogy a koronavírus jelenléte továbbra is elterjedt az ország egész területén. Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy nagyon fontos továbbra is a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása" - írja az NNK.

Címlapkép: Getty Images