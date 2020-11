Két évre teljesen elengedné a hipát és befagyasztaná az önkormányzati adókat az MKIKd

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Parragh László elmondása szerint a mikro-, kis- és középvállalkozói (kkv) szektorban az iparűzési adó teljes elengedésére tesz javaslatot a kamara 2020-ra és 2021-re, ágazattól és árbevételtől függetlenül. Az MKIK elnöke egyértelműsítette, hogy „nem az adónem felfüggesztését, hanem a kötelezettség teljes elengedését javasolják a kormánynak. A 2020-ban már befizetett feltöltési kötelezettségekre is vonatkozik a javaslat, így ezek „lelakhatóvá” válnának a jövőben, mivel nem társul majd hozzájuk adófizetési kötelezettség.”

Az MKIK emellett javasolja azt is a kormánynak, hogy a további, önkormányzati hatáskörbe tartozó adónemek mértékét fagyassza be: idetartozik egyebek mellett az ingatlanadó, az idegenforgalmi adó, az építményadó, valamint a kommunális adó.

A javaslatunk célja, hogy az önkormányzatok az iparűzési adóból származó bevételkiesését ne az egyéb adónemek emelésével pótolják, ezzel is garantálva, hogy valóban mérséklődjenek a kkv-k terhei – érvelt Parragh.

Nem árt azzal is tisztában lenni, hogy az MKIK javaslatának mi lesz a következménye, ugyanis a települések ezért súlyos árat fizethetnek, és ezen keresztül közvetlenül az emberek is. A HIPA elvétele két évre a legnagyobb városokat hozza a leginkább nehéz helyzetbe, más pótolható forrás híján az alapvető közszolgáltatásokat nem fogják tudni ellátni ezek az önkormányzatok, épp egy válságos időszakban, szűkre szabott költségvetési keretek közepette. Azt pedig külön ki kell emelnünk, hogy a helyi iparűzési adó egyáltalán nem hatékony támogatási eszköz, főleg ha azt árbevételtől függetlenül (ahogy a kamara elnöke is javasolja) fogják elengedni. Távolról sem csak azokon segít ugyanis, akik rászorulnak, pedig egy ilyen szűkös költségvetési helyzetben minden milliárd forintnak a helyét alaposan meg kellene vizsgálni. Persze, ha nem a központi költségvetésről van szó (mint ez esetben is történik), akkor a kormánynak és a vele szoros szövetséget ápoló Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarának már nem annyira fontos ez a kérdés.

