Teljesen kiakadt a fideszes polgármester Parragh javaslatán, ami szerinte ellehetetlenítené a városokat

Szakmaiatlan, átgondolatlan, rossz és a településeket is ellehetetlenítené – így foglalható össze Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármesterének véleménye az iparkamarai elnök által megfogalmazott javaslatról.

Cser-Palkovics András az ATV Híradónak azt mondta, nem tudja, hogy Parragh László MKIK-elnök valóban a gazdaságot képviseli-e, miközben felhívta az iparkamara elnökének figyelmét, hogy bátran kérjen segítséget azoktól, „akik az önkormányzatokhoz értenek”. Mint mondta, az élet minden területén használják azokat az adóforintokat, amelyek az iparűzési adóból érkeznek be. Ebből kifolyólag ez nem a településeknek, hanem az ott élőknek fájna igazán – tette hozzá a városvezető.

Parragh László javaslata 2020-ban és 2021-ben is elengedné a kkv-szektor által fizetett iparűzési adót, miközben az önkormányzat által kivetett adókat is befagyasztaná. A helyi iparűzési adó 2020-ra és 2021-re való teljes eltörlését javasolja ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormánynak, a már végrehajtott adófeltöltéseket „lelakhatóvá” tennék a jövőben, és azért, hogy a helyi önkormányzatok ne tudjanak más területen adókat emelni, ezért ezek befagyasztására is javaslatot tesz a kamara – jelezte a Magyar Nemzetnek a kamara elnöke.

Cser-Palkovics András a Híradónak azt is elmondta, hogy alapvetően a gazdasági teljesítményhez kötődik az iparűzési adó, azaz: ha a vállalkozások árbevétele növekszik, akkor ez az adó is, ha csökkennek, akkor pedig kevesebb folyik be az iparűzési adóból. Ebből adódóan szerinte a kamara javaslata „szakmailag hibás és rossz”, a válságban lévő cégeken semmit nem segítene.

Mint mondta, az iparűzési adóból működtetik az óvodákat, bölcsődéket, részben a színházakat, a városüzemeltetést, a közszolgáltatásokat. Ha ez nem folyik be, akkor pedig ezeket a szolgáltatásokat nem tudják működtetni. Hozzátette: „nem tudom, hogy a kamara elnöke valóban a gazdaságot képviseli-e ezekben a kérdésekben, ugyanis a fehérvári gazdasági szereplők nem fogalmaznak meg számomra ilyen jellegű javaslatokat.”

Cser-Palkovics szerint a mostani helyzetben ezt a javaslatot egyszerűen el kell felejteni, és kéréssel fordult az iparkamarai elnökhöz.

„Én azt kérem a kamara elnökétől, hogyha ilyen kérdésekben megfogalmaz javaslatokat, akkor bátran emelje föl a telefont, és kérjen segítséget azoktól, akik az önkormányzatokhoz értenek. Adott esetben pedig a helyi vállalkozásokat sokkal, de sokkal jobban ismerik, mint ő maga” - mondta Cser-Palkovics.

A polgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy "a járvány okozta vissza- illetve kiesés a gazdasági termelésben komoly bevételzuhanást okozott az önkormányzatunknál is". Az október végi adataink alapján Székesfehérváron a helyi iparűzési adóbevétel várhatóan 16-17 milliárd forint körül alakul majd idén a tavalyi 20 milliárd forinthoz képest. Ez 3-4 milliárd forintos visszaesés tehát a tavalyi eredményhez képest, annak ellenére, hogy szerencsére a legnagyobb ipari szereplőink teljesítménye már növekedést mutatott az elmúlt hónapokban - emelte ki.

Az egyéb bevételkiesések, mint a normatívák, a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó, a parkolás és egyéb tételek, valamint a védekezés költségei és a közösségi közlekedés miatti kiadásnövekedés várhatóan további 1,5-2 milliárd forinttal terhelik meg a város költségvetését - írta.

"Köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak, a korábban összegyűjtött jelentős költségvetési tartalékoknak, a korábbi állami adósságkonszolidációnak, valamint a gyors tavaszi intézkedéseknek a város gazdálkodása stabil. Amennyiben a jogszabályi keretek, a helyi adózási rendszer a jelenlegi marad, illetve újabb komoly ipari visszaesés a második hullám miatt nem következik be, a 2021-es költségvetést is ezek között a csökkentett keretek között, elsősorban a működőképességre fókuszálva tudjuk majd megalkotni" - emelte ki Cser-Palkovics.

