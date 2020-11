Forró tél várható a naperőművek piacán

Bár már 2020 április 1-től is jelentősen szigorodott a naperőművek termelés előrejelzésére vonatkozó szabályozás, de iparági információk alapján további változások várhatók, amelyek jelentős költségemelkedést hozhatnak a napenergia befektetők számára. A változtatások hátterében elsősorban a növekvő napenergia termelés, illetve a termelők bevételoptimalizálása által a MAVIR számára jelentkező növekvő költségek állnak, amelyek csökkentése érdekében már középtávon elképzelhető akár a teljesen piaci alapra való átállás. A tervezett változtatások mindenképpen költségnövekedéssel járnak a naperőmű tulajdonosok számára, és újabb átrendeződést indíthatnak el a menetrendezés piacán.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A megújuló erőművek termelésének átvételéért felelős MAVIR április óta már a KÁT rendszerben is a termelőkre allokálja az általa kezelt megújuló energia portfólió kiegyenlítésének költségét, a beadott menetrendtől való eltérésük arányában, amennyiben az meghaladja a 3 Ft/kWh szintet. A MAVIR által biztosított átmeneti költségátvállalás 6 év alatt biztosan kivezetésre kerül, így minden januárban egyre nagyobb költség hárul a termelőre.

Az elmúlt fél év tapasztalatai vegyesek, a MAVIR jelentései szerint a KÁT-os termelők kiegyenlítő energia költsége havi szinten 0,3-3,8 Ft/kWh között ingadozott, a teljes pótdíj költség kicsivel maradt 2,5 milliárd forint alatt, és ennek 60%-át a napenergia termelők okozták. Az egyes szereplők egyéni adatai természetesen ettől eltértek, a legkritikusabb április-májusi időszakban olyan termelőről is hallottunk, akinek

a pótdíja – az egyébként kockázatmentesnek gondolt – termelési árbevételének a 20-25%-át is elérte.

Az átlagos számok viszont lényegesen jobbak a várakozásoknál, ami – azon kívül, hogy a könnyebben előrejelezhető nyári hónapokon vagyunk túl – két dolognak köszönhető. Egyrészt az április-májusi jelentősebb pótdíjterhek után a befektetők jelentős számban váltottak szolgáltatót, és megnőtt a szakszerű menetrendező cégekkel dolgozók aránya. Másrészt egyes szakértők szerint a napenergia menetrendezők elkezdtek a rendszerre optimalizálni, mivel a termelés előrejelzéstől való eltérés büntetési tételei nem szimmetrikusak. A rendszerre való optimalizálás azt jelenti, hogy mivel a bejelentettnél magasabb termelés esetleges pótdíjköltsége alacsonyabb volt, ezért a leadott előrejelzések jellemzően a ténylegesnél magasabb értékeket tartalmaztak, hogy a potenciális pótdíj alacsonyabb legyen.

Ennek közvetett költségeit pedig végső soron a villamos energia rendszer állta.

A tervezett változtatások a hírek szerint többek között ennek a lehetőségnek a kiküszöbölését célozzák, további lépést téve a teljesen piaci működés felé. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy bár még nem alakult ki a végleges megoldás, a menetrendező cégek 10-25%-os áremelkedéssel kalkulálnak a változások következtében. Most kezdődtek a változékony időjárású hónapok, így az időjárás előrejelzése nagy kihívást jelent, kiváltképpen, ha a tél folyamán rendszeres hóeséssel fogunk szembenézni.

Nem becsüli le a kockázatokat Koplányi Krisztián, az egyik – piaci részesedése alapján jelenleg TOP3-ban lévő – hazai menetrendező cég, az NRG Forecast ügyvezetője sem.

„Nagyon komoly változás volt az új rendszer bevezetése, de a felkészült társaságoknál nem okozott problémát. Mi érdemi pótdíj nélkül tudtuk megoldani az elmúlt hét hónapot, a teljes költségünk nem érte el a tízezer forintot erőművenként a szigorítások óta eltelt teljes időszakban.A kevésbé felkészült versenytársak egy része viszont már megkezdte a kivonulást a piacról, mivel a folyamatos fejlesztést, és egyre komplexebb rendszereket igénylő környezethez való alkalmazkodás már meghaladja a lehetőségeiket. A jövőben már csak olyan vállalatok tudnak a piacon maradni, akik folyamatosan képesek inverter szinten is monitorozni az általuk kezelt erőművek termelését, és össze tudják hangolni a menetrendezést az üzemeltetéssel. Folyamatos fejlesztés, és mesterséges intelligencia alkalmazása nélkül lehetetlen versenyben maradni” – nyilatkozta az ügyvezető.

A januártól érvényes változtatások tovább növelik a folyamatos adaptációra való igényt, illetve tovább erősítik a konszolidációs trendeket a területen. Az eddigi versenytényezők mellett egyre nagyobb hangsúly van a pénzügyi háttéren is, mivel a pótdíj kockázatok átvállalását csak megfelelő finanszírozási képességgel rendelkező vállalatok tudják megoldani.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal oldaláról a tervezett változtatások érthetők, a MAVIR számára már most jelentős terhet jelent a megújuló energia integrációja, és a következő években akár 2-3000 MW új naperőmű is termelésbe fog lépni. Ezért egyes szakértők szerint még az is előfordulhat, hogy teljesen piaci alapra kerül a KÁT rendszer elszámolása, és a MAVIR kivonul a rendszer üzemeltetéséből.

„Nálunk alapelv, hogy a jelenlegi mechanizmus átmeneti, olyan rendszert kell építenünk, amely tisztán piaci körülmények között is fenntartható lesz. Már most arra számítunk, hogy a naperőművek önálló mérlegkörben, a MAVIR-tól függetlenül kell működjenek hosszútávon, és önállóan kell menedzselniük az egyensúlytartási és kereskedelmi tevékenységeiket, beleértve a kiegyenlítő energia más forrásokból történő beszerzését is. A 2021. januártól tervezett változások minket például kevésbé érintenek, eddig is kiváló ár/érték arányú szolgáltatást nyújtottuk a piacon, a változás várhatóan maximum 10%-os átlagos emelést indukál majd az árainkban. A nemrég lehetővé vált rövidebb előrejelzési időtáv következtében egyre pontosabb rendszereink miatt lehet semmilyen emelésre nem lesz szükség” – mondta el Koplányi Krisztián.

A naperőmű befektetőknek érdemes résen lenniük, mert a menetrendezési árak egyre nehezebben összevethetők, egyes szereplőknél a korábban általánosan elterjedt teljes körű kockázat átvállalású szolgáltatásokban megjelentek az apróbetűs részek, illetve a kiegészítő költségtételek.

A pótdíjrendszer tapasztalataival kapcsolatban egyelőre felemásak a vélemények, de egy dologban mindenki egyetért: a termelés előrejelzés fontossága januártól csak növekedni fog, és az ezzel kapcsolatos költségek egyre hangsúlyosabb elemét jelentik majd a megújuló energetikai projekteknek. A tervezett változtatások egyre nagyobb kockázatot hárítanak át a napenergia befektetőkre, amelyek kezelésére megfelelően fel kell készülniük.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images