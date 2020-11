Megszólalt a BKIK is az ipa-javaslatról

In English

Sem a főváros, sem a budapesti iparkamara nem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó (IPA) felfüggesztésére (vagy megszüntetésére) - olvasható a Karácsony Gergely főpolgármester közleményében, amely arról tájékoztat, hogy megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Később azonban a BKIK fontos tisztázó közleményt adott ki és hangsúlyozta: nem kívánja minősíteni a budapesti kamara az ipa-koncepciót.

Tisztázó közleményt adott ki a BKIK

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szakértői által aláírt együttműködési elveket tartalmazó dokumentumot a fővárosi önkormányzat sajnálatos módon politikai célokra használja - írta a BKIK szerdán azok után, hogy Karácsony Gergely kedd este posztolt ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalára.

A közlés előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán azt írta: a főváros mellett a BKIK sem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó (ipa) felfüggesztésére, és erről megállapodás is született a felek között.

A BKIK szerdai közleményében arról írt, hogy a fővárosi önkormányzat és a BKIK szakértői hétfőn és kedden egyeztetést tartottak a BKIK által javasolt 25 milliárdos válságkezelő alap megvalósításáról. Az egyeztetésen lefektették az együttműködés alapelveit, de a két szakértő által - és nem a két fél képviselői által - aláírt együttműködési elveket tartalmazó dokumentum néhány, de lényeges pontban eltér a BKIK vezetése által jóváhagyott szövegtervezettől, és olyan módosításokat tartalmaz, amelyekkel a dokumentum értelmezése az eredeti szándékkal ellentétessé vált.

Nagy Elek, a BKIK elnöke - a sajtóból értesülve a fejleményekről - azonnal levelet írt az ügyben Karácsony Gergelynek, a BKIK ugyanis nem kíván politikai eszköz lenni. A szakértői egyeztetés, illetve annak eredménye nem arra hivatottak, hogy a BKIK-t a fővárosi önkormányzat politikai álláspontja mellett kiállóként tüntessék fel.

Konkrét megállapodás akkor lesz, ha azt a főpolgármester és a BKIK elnöke írják alá

- hangsúlyozták.

A BKIK nem kíván nyilatkozni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének iparűzési adó felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó javaslatával kapcsolatban, és különösen nem kívánja azt minősíteni, mivel nem ismeri az arra vonatkozó koncepciót és számításokat - olvasható a kommünikében.

Mint írták, a BKIK saját álláspontot képvisel ipa-ügyben, mégpedig azt, hogy az ipa elengedése csak a válság által súlyosan érintett mikro-, kis- és középvállalkozások esetében célszerű, de maximum a mikro- és kisvállalkozások, valamint a válság által súlyosan érintett középvállalkozások esetében.

A főváros által kivetni kívánt ipa+ esetében a BKIK álláspontja szerint alapvetően nem adóemeléssel kell a válságot kezelni, az esetlegesen befolyó forrásokat pedig nem béremelésre kell fordítani, de a BKIK szeretné megismerni a kivetendő adó részleteit, és egyeztetéseket folytatni arról.

A BKIK ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a 25 milliárdos válságkezelő alapot a főváros minél hamarabb létrehozza, akár a BKIK által javasolt többlépcsős formában, amelynek keretében azonnali 2,5 milliárd forint támogatást kaphatnak a bajba jutott vállalkozások.

Megszólalt Karácsony Gergely

A dokumentum szerint az MKIK elnöke által tett javaslatot mindkét fél szakmailag kidolgozatlannak tartja. A megállapodás szerint „bármilyen IPA elengedés csak akkor lehetséges, ha az az önkormányzatok számára egyidejűleg, és teljes mértékben kompenzációra kerül azok működési kiadásainak finanszírozására. Minden ezzel ellentétes javaslat súlyos problémákat jelent a gazdaság számára nélkülözhetetlen közszolgáltatások szempontjából.

A megállapodásban előkerül a főpolgármester megemelt IPÁ-ra vonatozó javaslata is, melynek értelmében az 5 milliárd forint feletti adóalappal rendelkező vállalkozások 0,5 százalékponttal nagyobb iparűzési adót fizessenek Újraindítási adó néven. A BKIK ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az adó emelése nem támogatható, mert nem adóemeléssel kell kezelni a válságot. A Kamara egyeztetni szeretne a kivetendő adó részleteiről.

Megállapodtunk abban is, hogy hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adta lehetőségek felhasználásával közösen programot indítunk a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások mikrohitelezéssel való gyors megsegítésére, mintegy 2,5 milliárd forint értékben - írta Karácsony Gergely.

"Tudjuk, hogy ennél többre lenne szükség, a budapesti vállalkozások is többet érdemelnének, de a járvány, a válság és a kormányzati megszorítások miatti nehéz helyzetünkben most ekkora segítséget tudunk felelősséggel vállalni.Igyekszünk segíteni más formában is közösen" - fogalmazott.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a lakosságnak szolgáltató budapesti vállalkozások számára közösen kupon programot indít. Ennek keretében a fogyasztók előre vásárolhatnak szolgáltatásokat, ezzel segítve a nehéz helyzetbe került vállalkozások finanszírozását. A budapesti vállalkozásokat segítő programok részleteit közösen dolgozzuk ki.

A megállapodás 5. pontja, hogy a főváros egyetért és támogatja a BKIK azon javaslatát, hogy a válságkezelős források előteremtése érdekében új eszközök igénybevételére lehet lehetőség. Ennek megfelelően

közösen kidolgozzák egy válságkezelő kötvény kibocsátási program részleteit.

Ez a kötvény 0 százalékos kamatozású lenne és a Magyar Nemzeti Bank vásárolná fel. Ezzel források teremthetők célzottan a nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások megsegítésére. Ennek előkészítésére 60 napot irányoztak elő a felek.

Címlapkép forrása: Getty Images