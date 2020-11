Koronavírus-adatok Magyarországon: a feladatnak nincs megoldása

Csak annyit szeretnénk tudni, hogy enyhül vagy gyorsul a járvány Magyarországon. Ez azonban egyre inkább lehetetlen küldetésnek tűnik.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

A járványgörbe alakulása alapján az elmúlt napokban kezdtünk reménykedni abban, hogy a járvány enyhülőben van, bár ezt eddig is számos ellentmondó adat mellett lehetett feltenni. A szigorítások bevezetéséhez képest túl hamar, látszólag ok nélkül történt a fordulat, extrém változékonyan alakulnak a napi tesztszámok és azok pozitivitási rátái, illetve nincs összhang a betegség különböző szakaszainak adatai között (új eset, aktív eset, súlyos eset, elhunyt).

És az egyre bonyolultabban kirakható magyar járványügyi kép ma sem lett tisztább. Első látásra a járvány visszaszorulása helyett újra a vírus gyors terjedését sugallják. Második látásra pedig egy sor megválaszolatlan kérdést vetnek fel. A 6360 új koronavírusos eset ugyanis a valaha volt második legmagasabb adat, ami még a hétnapos mozgóátlag alakulását is eltérítette az ereszkedő trendtől.

Hátha csak azért ilyen magas a szám, mert rekordszámú tesztet végeztek! Ha ez így van, akkor rengeteg teszt mellett láthatunk egy ereszkedő trendbe illő pozitivitási rátát. Nos, ez sem igazolódott be: 18500 tesztet végeztek el, ami beleillik a trendbe, ráadásul a pozitivitási ráta igen magas, csaknem 35%-os.

Vagyis a mai alapadatok azt sugallják, hogy a járvány újra kifejezetten gyorsan terjed, megtörve az elmúlt napok ereszkedő trendjét. Ezt azonban nem könnyű elhinni annak tudatában, hogy hetek óta szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be Magyarországon.

Lehet gondolkozni azon, hogy vajon azért láthatjuk most az új esetek emelkedését, mert kiterjedtebb teszteléseket folytatunk, a napi tesztszámokban azonban egyáltalán nem látszik, hogy megemelkedtek volna a kapacitások, és az sem, hogy csökkent volna a pozitivitási ráta. (Amennyiben nem célzottan teszteljük a tüneteseket, hanem tünetmenteseket is vizsgálunk – pl. pedagógusok –, akkor jelentősen esnie kell a pozitív tesztek arányának az összes teszten belül).

A koronavírus.gov.hu mai tájékoztatója így szól: „Az igazolt fertőzöttek számában összesítve megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.” Nem egyszerű kibogozni. Most akkor nincsenek benne ezeknek a pedagógusoknak a tesztjei, vagy benne vannak, de később is összesítik majd őket?

A legtöbben csak annyit szeretnének tudni, hogy gyorsul vagy lassul a járvány. A legtöbb ország adatsorokat közöl, grafikonokat mutat, interaktív térképeket készít az aktuális járványterjedésről. Magyarországon viszont egy folyamatosan egyre bonyolultabbá váló és egyre több hibás és hiányzó adattal rendelkező szöveges feladattal állunk szemben, ahol a tanító – ezesetben az országos tisztifőorvos – a feladat megoldása közben néha közöl egy-egy adatot.

A diákok – legyenek azok elemzők, újságírók, járványügyi szakértők, matematikusok, közgazdászok – folyamatosan dolgoznak azon, hogy megoldják a feladatot, és a hiányos, ismeretlen módszertan alapján készülő napi jelentésekre támaszkodva eldöntsék, hogy merre halad a járvány. Növekszik vagy már visszaszorul? Nos, lassan csak egyet tehetnek. Azt kell mondaniuk, hogy az adatok hiánya, bizonytalansága, és az ismeretlen módszertan miatt a feladatnak nincs megoldása.

Így pedig világos, hogy pont olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyot lehet tévedni. Ha tényleg enyhül a járvány, akkor a magyar járványügy logikája szerint lassan majd érdemes lehet elgondolkodni bizonyos lazításokon. Ha viszont más adatokat vizsgálunk (kórházban ápoltak, lélegeztetettek), akkor indokolt lehet a szigor. Bármelyik irányba tévedünk, annak ára van. Ha túlságosan nagy szigort alkalmazunk, akkor az a gazdaságot fojtja tovább, ha idő előtt lazítunk, akkor a már most is túlcsorduló egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége romolhat tovább. A sötétben tapogatózásnak pedig egyetlen kétes előnyét élvezhetjük: legalább más sem tudja meg, ha rosszul döntöttünk.

Címlapkép: Getty Images