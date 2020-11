Elérte a magyar munkaerőpiacot a koronavírus-járvány: megindultak a leépítések

In English

Októberben a foglalkoztatottak havi létszáma 4 millió 451 ezer fő volt, 31 ezerrel kevesebb, mint az előző hónapban, derült ki a KSH adataiból. Két hónap alatt több mint 60 ezer fős a visszaesés. A koronavírus-járvány második hullámában a foglalkoztatás újra csökkenésnek indult, azonban ősszel szezonális hatások miatt is esik a dolgozók száma.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Egy hónap alatt 31 ezerrel, két hónap alatt 63 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, ami részben a külföldi telephelyen dolgozók számának a visszaesésével magyarázható, részben a hazai elsődleges munkaerőpiacon látható leépítésekkel. A határzár miatt a külföldi munkavállalás nehezebbé vált, illetve a régiós országokban is nehéz helyzetbe kerültek a vállalatok, akik elbocsátásokra kényszerültek, főképp azokban a szektorokban, ahol sok magyar dolgozik.

A hazai elsődleges munkaerőpiac szeptemberben még jól tartotta magát (akkor a külföldön dolgozó magyarok számának csökkenése okozta a visszaesést), októberben azonban már a hazai cégek is leépítettek. Az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 268 ezren dolgoztak Magyarországon októberben, ami 43 ezerrel alacsonyabb, mint a megelőző hónap adata.

A KSH furcsa módon úgy számol, hogy csökkent a munkanélkülieknek a száma, ami meglepő a foglalkoztatás csökkenése mellett. Azonban a tavaszi járvány idején már jól megszokott történetről van szó most is: a hivatal az állásvesztőket nem tekinti munkanélkülinek, hanem az inaktívak közé sorolja módszertani okokból (így a munkanélküliségi adat elemzésétől eltekintünk, mert nem valós gazdasági folyamatokat tükröz). A KSH megjegyzése szerint 53 ezerrel nőtt az inaktívak száma. "Azoknak a száma növekedett elsősorban, akik – a járvány terjedése és az ismételten bevezetett korlátozások miatt – nem kerestek munkát" - írja a hivatal.

Összességében úgy látszik, hogy a munkaerőpiac nyáron kilábalt az első hullám sokkjából, és a 3 havi átlagok alapján stagnál a foglalkoztatás, a havi számok azonban már romlást mutatnak. A foglalkoztatás visszaesése azonban nemcsak a járvány eredménye, hanem az ilyenkor szokásos szezonális hatásoké is (kifutnak a nyári szezonális munkák). A foglalkoztatottak száma a következő hónapokban is csökkenhet, hiszen a magyarországi korlátozó intézkedések a vállalatokat is jelentős mértékben érintik, főképp a turizmus-vendéglátásban, de lassan a gazdaság minden szektorában érzékelhetőek a járvány hatásai.

Címlapkép: Getty Images