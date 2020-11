Magyarország szempontjából is fontos gázvezeték első szakaszát adták át Romániában

Romániában befejeződött a BRUA gázvezeték építésének első szakasza. A Krassó-Szörény megyei Zsuppán (Jipa) tartott szombati átadó ünnepségen Klaus Iohannis államfő és Ludovic Orban miniszterelnök és a kormány több tagja is részt vett.

A vezetéket építő Transgaz társaság a honlapján közölte: a most befejezett első szakaszban 479 kilométer gázvezetéket, és három sűrítőállomást építettek, ezek egyikét Zsuppán. Ezeken keresztül lehetővé válik évi 1,75 milliárd köbméter gáz szállítása Románia és Magyarország között mindkét irányba, és évi 1,5 milliárd köbméter gáz szállítása Románia és Bulgária között mindkét irányba. Ha befejezik a tengerparti Tuzla és a Bukarest melletti Podisor közötti gázvezeték építését is, akkor a fekete-tengeri gázleletet is ezen a vezetéken keresztül lehet majd értékesíteni.

Klaus Iohannis államfő az átadó ünnepségen elmondta: a BRUA vezetéknek a függőleges gázfolyosóra való rácsatlakoztatásával, és a fekete-tengeri földgáz kitermelésével Romániának minden adottsága megvan ahhoz, hogy a regionális földgázpiac fontos szereplőjévé váljon. Azt is megemlítette, hogy noha Románia az Európai Unió második legnagyobb gáztermelője, a romániai lakások felét továbbra is fával fűtik. Szerinte ezen a helyzeten próbált változtatni a román kormány, mely nyáron programot fogadott el a gázhálózatra való csatlakozás elősegítésére. "A románoknak ténylegesen kell élvezniük az ország erőforrásainak a hasznát, ezeket az erőforrásokat intelligensen, korrekt módon és hatékonyan kell kitermelnünk" - jelentette ki Iohannis.

Ludovic Orban miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a gázvezeték nemcsak Romániának, hanem az egész Európának fontos, hiszen változatosabbá teszi az EU országainak a gázbeszerzési lehetőségeit. Hozzátette, a BRUA vezetéknek az Adria-gázvezetékre való csatlakoztatása által azerbajdzsáni gáz is érkezhet a térségbe. Megjegyezte: ezzel Románia teljesítette az európai partnereivel szembeni vállalásait.

A kormányfő azt is megemlítette: a gázvezeték megépítési költségét eredetileg 480 millió euróra becsülték, de a végösszeg 11 százalékkal kevesebb, 423 millió euró lett. Az Európai Unió 180 millió euróval támogatta a vezeték építését, az összeg fennmaradó részét a Transgaz társaság az Európai Beruházási Banktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitelekből fedezte.

A BRUA gázvezeték a tervek szerint Bulgáriát köti össze Ausztriával Románián és Magyarországon keresztül. Nevét az érintett országok román nevének kezdőbetűi adják.

