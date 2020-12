Élénkülget a magyar ipar a koronavírus-járvány második hulláma alatt

Novemberben a növekedést jelző, 50 pont feletti tartományban maradt a beszerzésimenedzser-index Magyarországon, sőt, az előző havi 50,1 pontról 51,9 pontra emelkedett az értéke. A mutató így sem ígér dinamikus növekedést a feldolgozóiparban, de így is jó hír, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatti erős lezárások nem vetették vissza az ágazatot.

A beszerzésimenedzser-index (bmi) szezonálisan kiigazított novemberi értéke: 51,9. Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest második hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be. Ennek oka továbbra is többrétű: a termelési és beszerzési alindexek értékei növekedtek, és továbbra is bővülést jeleznek, ahogyan az új rendelések alindexe is. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei némileg csökkentek, de szintén további bővülésre utalnak. A bmi-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke viszont még mindig rendkívül alacsonyan maradt, erősen közre játszva a fő index alacsonyabb értékében.

