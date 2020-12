Kiábrándító előrejelzés: még évekig csak vánszorog majd a magyar gazdaság

Javította a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzését kedden a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Vagyis a nemzetközi szervezet közgazdászai szerint talán sikerül elkerülni a korábban felvázolt pesszimista pályát, viszont a kilábalás lassú lesz a jelenlegi válságból.

A nagyon mély szakadékot megúszhatjuk idén

Az idén 5,7%-kal eshet vissza a magyar gazdaság teljesítménye – vélik az OECD közgazdászai kedden megjelent becslésükben. Ez lényegesen kedvezőbb, mint a júniusi becslés, amikor egy optimista és egy pesszimista forgatókönyvvel számoltak és még előbbi is 8%-os GDP-visszaesést vetített előre Magyarországon.

Az elemzés részleteiből az is kiderül, hogy elsősorban a fogyasztás teljesíthet a vártnál jobban idén, illetve a beruházások is kevésbé eshetnek vissza, mint attól tartani lehetett korábban. Ezzel szemben a külkereskedelem teljesítménye lényegesen rosszabb lehet a világszerte tapasztalható válságnak köszönhetően.

Az idei kisebb visszaeséssel párhuzamosan a talpra állás is sokkal jobban elhúzódhat. 2021-ben az OECD becslései szerint mindössze 2,6%-kal növekedhet a magyar gazdaság, és 2022-re is csak 3,2 százalékra gyorsul majd a növekedés várhatóan. A szervezet szakemberei kiemelik, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt hozott korlátozó intézkedések jelentősen lassíthatják a kilábalást.

Az OECD szerint egyébként egyértelműen érezhető a járvány második hullámának hatása, a kilábalás megtorpant, a kereslet növekedése elakadt, az ipari termelés ugyan gyorsan visszapattant a tavaszi első hullám után, de még szeptemberben is a járvány előtti szintje alatt volt. A szervezet modellje szerint a második hullámban hozott újabb korlátozó intézkedésekkel a negyedik negyedévet megúszhatja 1 százalék körüli zsugorodással a magyar gazdaság.

Az előrejelzés szerint a kormányzati intézkedések, a bértámogatások, illetve a lakásépítési támogatások is nagyban hozzájárulhatnak 2021-ben a kilábaláshoz. Ha pedig elkészülnek a hatékony vakcinák, akkor a fogyasztás és a külső kereslet is lassan helyre állhat majd. Az OECD szerint a lefelé mutató kockázat az, hogy a korlátozásokat a vártnál tovább életben kell tartani, illetve tartós lesz a visszaesés a nemzetközi autóiparban, ami akár még 2022-ben is tarthat. A másik oldalon a vártnál gyorsabb kilábalás jelenthet pozitív elmozdulást az előrejelzéshez képest.

Tartósan elszállhat a költségvetési hiány

Az OECD előrejelzésének talán legmeglepőbb eleme, hogy az idei 8,8%-os GDP-arányos költségvetési hiány után még jövőre is 7,5%-os deficittel számolnak, illetve 2022-re is 6 százalékos hiányt vetítenek előre. Látva a kormányzati költekezéseket nem mondható meglepőnek, hogy ennyire magas hiánypályával számol az OECD. A kormány jövő évi terveit még nem ismerjük (a 2021-es elképzeléseket már sokszor átírta az élet), de utalások már hangzottak el azt illetően, hogy a hiány csak fokozatosan fog visszatérni az elfogadhatóan alacsony sávba.

A költségvetési hiány tartósabb emelkedése persze nem biztos, hogy negatív, a szervezet közgazdászai kiemelik, hogy a fiskális politika támogatására szüksége van a gazdaságnak addig, amíg a kilábalás nem áll igazán pályára.

Vagyis az évekig elszálló hiány annak következménye lehet, hogy jelentősen elhúzódik a kilábalás az optimista várakozásokhoz képest.

A javasolt intézkedések között az OECD kiemeli, hogy az átfogó munkaerőpiaci támogatások helyett egyre inkább célzott intézkedésekre lenne szükség a válság által leginkább sújtott szektorokban, mint a turizmus és a vendéglátás. Emellett kiemelik azt, amit évek óta hangoztatnak, hogy a munkanélküli segély három hónapos időtartama túl rövid Magyarországon, ennek emelése javíthatná a munkaerő mobilitását. Hosszabb távon jelentős versenyképességi reformok erősíthetnék a gazdaság kilábalását, ezeken belül infrastruktúraberuházásokat és versenyképesebb termelést szorgalmaznak.

Összességében az látszik, hogy az OECD szerint az optimista várakozásokhoz képest lényegesen lassabb lehet a magyar gazdaság kilábalása, akár évekig is elhúzódhat a teljes talpra állás. Részben emiatt tartósan szükség lehet a költségvetési támogatásra, vagyis magas lehet a hiány a következő években is. A két folyamat (elhúzódó kilábalás, tartósan magas hiány) eredőjeként pedig az adósságráta is tartósan emelkedhet a következő években a szervezet szerint.

