A Fidesz nem támogatja az iparűzési adó eltörlését

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke az ATV Híradójának azt mondta, hogy nem támogatják Parragh László kezdeményezését az iparűzési adó eltörléséről.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A csatorna körképet készített településvezetők körében arról a kedd este megjelent kormánydöntésről, amely megtiltja az önkormányzatoknak a helyi adók emelését, illetve új adó kivetését.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 01. Új döntéssel csap oda a kormány az összes magyar önkormányzatnak

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere úgy fogalmazott, hogy az intézkedés azért visszás, mert az önkormányzatok lehetőségeit úgy korlátozzák, hogy közben növelik a települések terheit. Szigetvár polgármestere, Vass Péter szerint a jogszabály miatt kormoly fizetési problémába kerülnek az önkormányzatok.

Az intézkedéssel kapcsolatban a fidesz alelnöke, Kósa Lajos a csatornának azt mondta, hogy ők segíteni akarnak azoknak a városoknak a lakóin, ahol már készültek az adók emelésére. Kósa szerint több településen már most jelentős adóemelések voltak, Hódmezővásárhelyen földadót vezettek be, Karácsony Gergely is extra adót akart bevezetni a fővárosban. A kormánypárt szerint ez helytelen, ezt akarják megelőzni.

Valamint elárulta: nem támogatják Parragh László kezdeményezését az iparűzési adó eltörléséről.

Orbán Viktor miniszterelnök 3 hete egyeztetett Parragh Lászlóval, ahol a kormányfő arra kérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, tegyen javaslatot a kormánynak a kis- és közepes vállalkozások megsegítésére. Ezt követően szinte azonnal meg is fogalmazta Parragh László első, radikálisnak tűnő javaslatát a helyi iparűzési adó átmeneti elengedéséről, a kormány azonban az iparűzési adót érintő javaslattal kivár, feltehetőleg azért, mert komoly ellenállásba ütközött a jelek szerint. Legutóbb Izer Norbert adóügyi államtitkár nyilatkozta azt az InfoRádiónak, hogy az iparűzési adó szabályairól még nincs végleges döntés. "Számos javaslat érkezett be az elmúlt időszakban, az értékelésük még zajlik. A parlament általi elfogadott adótörvényekben nincsenek radikális változtatások a helyi adóknál" - mondta a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Ennek a javaslatnak a várható következményeiről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 30-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán