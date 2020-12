Gyenge kiskereskedelmi adatok érkeztek Magyarországról

Októberben a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 1,9%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Ez azt mutatja, hogy a koronavírus-járvány második hullámában a háztartások jövedelmi helyzete továbbra is kedvezőtlen, illetve sokan kifejezetten óvatosak, ami tükröződik a fogyasztói bizalmi indexek visszaesésében is.

Októberben is visszaesett a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon a KSH adatai alapján. Ez volt a harmadik egymást követő hónap, hogy a kiskereskedelem zsugorodását mérték éves alapon. Ugyanakkor az előző hónaphoz viszonyítva 1,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának szezonális és naptárhatástól megtisztított volumene. Ahogy a fix bázisú grafikon mutatja, a járvány első hulláma utáni gyors kilábalás megtört, és úgy tűnik, hogy egy ideig még nem is tér vissza a válság előtti trendhez a kiskereskedelem.

Októberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,2%-kal nőtt, míg a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 1,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 10,5%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz képest.

A kiskereskedelmi forgalomban tehát nem tükröződik vissza a 8-10%-os béremelkedés, ami nem is csoda, hiszen ez csak a teljes munkaidős foglalkoztatottakra érvényes. Az elmúlt fél évben nőtt a részmunkaidős foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is, vagyis a gazdaságban az összes bértömeg sokkal szerényebben alakul, mint ahogy a (teljes munkaidős) béradatok sugallják. A háztartások óvatossági megfontolásai is egyre erősebbek, hiszen a fogyasztói bizalmi indexek a járvány második hullámában újra csökkenésnek indultak, nő a munkanélküliségtől való félelem és romlik a jövedelmi kilátásokkal kapcsolatos várakozás. Ráadásul újra kevesebbet használják az autót az emberek, miután többen térnek át a home office-ra a járvány miatt. Mindezek tükrében nem csoda, ha a háztartások inkább igyekeznek megtakarításaikat növelni a jelenlegi bizonytalan helyzetben.

A kiskereskedelmet jelentősen érintő korlátozó intézkedések is fontos tényezőnek számítanak. Ennek is köszönhetően folyamatos növekedést tapasztalhatunk az internetes kereskedelemben. "Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 43%-kal bővült, folytatva az évek óta tartó tendenciát" - írja a KSH.

Ami a kilátásokat illeti, valószínűleg a következő hónapokban sem várható érdemi növekedés a kiskereskedelemben, hiszen a visszahúzó tényezők még egy ideig velünk maradhatnak. Jövőre sem térhet vissza a tavalyi gyors növekedés a kiskereskedelemben, hiszen az idei 8%-os minimálbér-emelés után 2021-ben ennél minden bizonnyal szerényebb mértékben emelkednek majd a legkisebb bérek, ráadásul a koronavírus-járvány az év elején még nem oldódik meg.

