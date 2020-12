A héten így vagy úgy, de eldől a Brexit sorsa

Portfolio Signature karácsonyra is!

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Boris Johnson, brit miniszterelnök szombaton megállapodott arról, hogy a továbbra is áthidalhatatlannak tűnő ellentétek dacára még egy utolsó esélyt adnak az alkunak az EU-brit kapcsolatok jövőjéről folyó tárgyalásokon.

A két vezető, miközben üdvözölte a tényt, hogy számos területen előrehaladást sikerült elérni, elismerték, hogy a kulcsfontosságú kérdésekben, mint amilyen az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, a viták rendezésének módja és a halászat, fennmaradtak a jelentős nézetkülönbségek. Mindketten aláhúzták, hogy a fent említett három kérdés tisztázása nélkül nem lehet szó megállapodásról.

Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője pénteki ultimátumot adott a múlt heti londoni tárgyalások vége felé közelítve a megállapodásra, arra hívva fel brit kollégájának, David Frostnak a figyelmét, hogy ha addig nem sikerül nyélbe ütni az alkut, az európai térfélen nem lesz idő a megállapodás ratifikálására.

Barnier arra figyelmeztetett, hogy ha december első felében meg is tudnának egyezni, arra már nem lenne idő, hogy az Európai Parlament is megerősítse az alkut még az átmeneti időszak december 31-i lejárta előtt. Az EP már korábban jelezte, hogy gondosan tanulmányozni fogja az alkut, mielőtt rányomná a pecsétet. De, több uniós tagállamban is még decemberben sort kellene keríteni a parlamenti megerősítésre, miközben egyes országokban a törvények értelmében még le is kellene fordítani a hivatalos nyelvre a dokumentumot.

De, valószínűleg ez lenne még a kisebbik probléma. Ennél sokkal nagyobb aggodalmat kelt, hogy bár egyes diplomáciai források szerint a lassú közeledés ellenére félő, hogy nem sikerül kivágni a rezet a három legfontosabb nyitott kérdésben. Michel Barnier a tagállamoktól kapott, viszonylag széles mandátuma alapján ugyan több ponton is rugalmasabb álláspontot képviselt az elmúlt napokban, de ez sem volt elégséges az ellentétek feloldásához.

Franciaország, Belgium, Hollandia és Dánia pedig attól tartva, hogy a francia veterán főtárgyaló – aki január 1-vel nyugállományba kell, hogy térjen – a megállapodás érdekében esetleg túlzottan nagy engedményeket tesz majd Londonnak. Párizs ezért belengette a vétó lehetőségét is.

A megegyezés útjában álló legnagyobb akadály az, hogy a londoni kormány, meghajolva a konzervatívok kemény magjának álláspontja előtt, semmilyen fokú korlátozást nem akar bevállalni a de facto kilépést követően. (Az Egyesült Királyság január 31- óta de jure már nem tagja az EU-nak, csupán egy december 31-ig tartó átmeneti időszak miatt része még az egységes belső piacnak.)

Az EU viszont azt követeli, hogy a teljesen tarifa és kvótamentes szabad kereskedelemért cserébe London határozott garanciákat adjon arra, hogy szabályozásban (főleg az állami támogatások terén, de a környezetvédelmi, szociális és fogyasztóvédelmi normákban is) nem ígér majd az EU alá, és nem tesz szert ilyenformán tisztességtelen versenyelőnyre a kontinentális üzleti szereplőkkel szemben.

Az EU kezdetben ezért egy dinamikus alkalmazkodási modellre szerette volna rávenni Nagy-Britanniát, ami a gyakorlatban az uniós szabályok és azok változásának a követését jelentette volna brit részről. Ez azonban nem volt elfogadható a szuverenitásának teljes visszaállítására törekvő Egyesült Királyság számára.

Ezzel szembesülve Michel Barnier és csapata egy garanciarendszert szeretett volna elfogadtatni a britekkel, amely biztosítaná az európai cégek tisztességes versenyfeltételeit a brit piacon (egy, a kormánytól teljesen független brit szabályozó hatóságon keresztül, amely akár meg is torpedózhatná a brit cégeknek nyújtott állami szubvenciókat), és hatékony jogorvoslatot biztosítana számukra Őfelsége bíróságain, ha a jogaik sérülnének.

Az EU, ha érdekei sérülnének, még a bírósági döntés előtt fenntartaná maga számára a visszacsapás jogát, szankciókat kivetve brit termékekre. Jól értesült források szerint ezekről a kérdésekről zajlik most az egyezkedés, de a brit kormány továbbra is vonakodik ilyen vállalásokat tenni.

Ha csak nem az előttünk álló héten nem születik meg egyfajta alku, Nagy-Britannia mindinkább a megállapodás nélküli kilépés felé sodródik, aminek elemzők szerint mind a két, de főleg a brit oldalon rendkívül negatív következményei lesznek. Az EU-nak rövidesen több vészintézkedést is be kellene jelentenie, hogy megvédjen európai szektorokat és cégeket a csapástól.

Címlapkép: Shutterstock