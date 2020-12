Végre eldőlhet a magyar vétó sorsa, az EKB pedig ismét a gázra léphet

Izgalmas hét elé nézünk, hiszen a hét végi uniós csúcson talán eldőlhet végre a hétéves költségvetés és a helyreállítási alap sorsa. Emellett jön az EKB idei utolsó kamatdöntése, ahol szinte biztosan további lazító lépéseket, illetve finomhangolást jelentenek majd be, hiszen azt már október végén előrevetítették. Itthon megjelenik a mezőgazdaság idei teljesítményére vonatkozó első becslés, és kivételesen szombatra is juthat egy makroadat.

Rögtön izgalmasan indul a hét, hiszen az értékpapírok tulajdonosi szerkezete mellett az MNB hétfőn közli a devizatartalék november végi állását is. A 2,5 milliárd eurónyi devizakötvény-kibocsátás pedig komoly emelkedést hozhat a tartalékokban. Közben Kínában már hajnalban megjelent a legfrissebb külkereskedelmi adat, Németországban pedig az ipari termelés friss statisztikája érkezik.

2020. december 7-13. makronaptár Magyar makrogazdaság december 7. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika okt. december 7. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. december 7. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender december 8 kedd 9:00 KSH Infláció nov. december 8. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció december 8. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció december 9. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek prudenciális adatai Q3 december 9. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem okt. december 9. szerda 11:00 PM Előzetes áht-beszámoló nov. december 9. szerda 17:00 MNB Repotender december 10. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció december 10. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender december 11. péntek 9:00 KSH A mezőgazdaság teljesítménye 2020 december 11. péntek 9:00 KSH Ipar (részletes) okt. december 12. szombat 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg nov. Nemzetközi makrogazdaság december 7. hétfő 3:00 Kína Külkereskedelem nov. december 7. hétfő 8:00 Németo. Ipar okt. december 8. kedd 11:00 EU GDP (részletes) Q3 december 8. kedd 11:00 Németo. ZEW index dec. december 9. szerda 2:30 Kína Infláció nov. december 9. szerda 8:00 Németo. Külkereskedelem okt. december 10. csütörtök EU EU-csúcs december 10. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés december 10. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 10. csütörtök 14:30 USA Infláció nov. december 11. péntek EU EU-csúcs december 11. péntek 8:00 Németo. Infláció nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A KSH kedd reggel publikálja a novemberi inflációs statisztikát, mely várhatóan további enyhülést hoz majd. Ennek elsősorban az MNB örülhet, hiszen nyáron még a célsávból való kilépés fenyegetett, ami miatt néhányan szigorítást tartottak szükségesnek. A jegybank szokás szerint kora délután teszi majd közzé állampapírvásárlási aukciójának eredményét, az Eurostat pedig a harmadik negyedéves GDP felülvizsgált statisztikájával rukkol ki.

Szerdán jelennek meg a magyar hitelintézetek harmadik negyedéves prudenciális statisztikái az MNB-től, ebből képet kaphatunk arról, milyen hatással volt a koronavírus-járvány a magyar bankrendszerre, illetve mennyire gyorsan kezdett kilábalni a tavaszi sokkból. A KSH a külkereskedelem októberi adataival jön, a Pénzügyminisztérium pedig az államháztartás novemberi előzetes adatait teszi közzé délelőtt.

Csütörtökön kezdődik az uniós vezetők kétnapos csúcstalálkozója, ami mostani állás szerint a hét legfontosabb eseménye lesz, hiszen a magyar és a lengyel kormány három hete vétóval fenyeget a hétéves költségvetés és a helyreállítási alap esetében. Ezek a vétók most lehetnek hivatalosak és jogilag véglegesek, hiszen eddig csak egy előzetes politikai állásfoglalásról beszélhetünk. A múlt hét végén voltak arra utaló jelek, hogy talán kimozdulhat a holtpontról az egyeztetés, de nem tudni, hogy a háttérben zajló tárgyalások hogyan haladnak. Az uniós csúcstalálkozóval párhuzamosan tartja kamatdöntő ülését az EKB, így akár a jegybank is további nyomást gyakorolhat az állam- és kormányfőkre, hogy minél előbb legyen megegyezés a költségvetésről. Ráadásul már október végén belengették, hogy decemberben a friss gazdasági előrejelzések fényében felülvizsgálják majd eddigi eszközeik hatékonyságát, így nem lenne meglepő, ha valamilyen lazító lépés jönne, ami lehet akár a kamat további csökkentése is.

A KSH pénteken publikálja a mezőgazdaság idei teljesítményének előzetes adatait és az ipari termelés részletes statisztikáját, miközben folytatódik az uniós csúcs és a német inflációra is érdemes lehet figyelni fél szemmel. Kivételesen szombatra is marad egy statisztika: az MNB naptára szerint a jegybank ezen a munkanapon teszi majd közzé előzetes statisztikai mérlegét.

