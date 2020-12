Bill Gates: tavaszra hatféle vakcina lehet elérhető

Hat vakcina lehet elérhető 2021 első negyedévére, többek között a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, a Johnson & Johnson és a Novavax készítményei – mondta a Singapore FinTech Festivalon tartott előadásában Bill Gates. Az üzletember szerint a fejlesztők és a hatóságok jó munkát végeztek, de további feladat, hogy mindenki egyformán oltáshoz juthasson.

Bill Gates szerint tavaszra hat vakcina kaphat engedélyt, ami jó hír, hiszen ezeket rohamtempóban fejlesztették ki. A következő feladat viszont most az, hogy a fejlődő országokba is eljusson majd az oltás, na azon múljon, ki kaphatja meg, hogy kinek mennyi pénze van.

A Bill & Melinda Gates Alapítvány már korábban is támogatta például az indiai vakcinagyártást, az ázsiai országban jelenleg az AstraZeneca oltóanyagát állítják elő. A konferencián Bill Gates arról beszélt, hogy más fejlődő országokban is hasonló megállapodásokat kellene kötni a hazai gyártásról, így 2021-be talán a világ minden szegletébe eljuthatna a vakcina, és még a fejlődő országokban is véget érhetne a járvány legkésőbb 2022-ben.

Címlapkép: Getty Images