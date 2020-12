Koronavírus: nagy boltzárról döntött egy német tartomány

Bajorország után egy újabb német tartományban, Szászországban is megszigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat a helyi kormány keddi döntése szerint. A járványügyi védekezésről szóló kormányrendelet újabb módosítását egy rendkívüli kormányülésen, december 11-én véglegesítik és december 14-én léptetik életbe. A szabályok január 10-ig érvényesek.

A legfőbb szigorítás, hogy a bankfiókok és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek - szupermarketek, üzemanyagtöltő állomások, gyógyszertárak - kivételével minden bolt bezár. Felfüggesztik a napközbeni gyermekellátás és a közoktatás működését is. Németországban a járványhelyzet tartományonként eltérő, Szászországban a legsúlyosabb, ott az utóbbi hét napon százezer lakosonként 319 új fertőződést regisztráltak, ami több mint a duplája a 16 tartományt együttvéve számított 147-nek.

Ezért a legtöbb járásban már december elején a tavaszi első hullám idején alkalmazott megoldásokhoz hasonló intézkedéseket vezettek be. Így a négymillió szászországi lakos túlnyomó többsége csak feltétlenül szükséges esetben - például bevásárlás, munkavégzés - és a lehető legrövidebb időre hagyhatja el otthonát. Ugyanakkor az óvodák és az iskolák nem zártak be, és a legtöbb szolgáltatás és a kiskereskedelem továbbra is működhetett. Ezen a helyzeten változtat a drezdai kabinet a kedden bejelentett szigorításokkal.

Szintén súlyos a helyzet Bajorországban, ahol az utóbbi hét napon százezer lakosonként 177 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Ott egyelőre kijárási korlátozással egészítették ki a járvány lassítását szolgáló szabályokat, a kormány rendelete szerdán lép életbe.

A járványhelyzet egész Németországban romlik.

A nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) egy kedden kiadott rendkívüli állásfoglalásban a gazdasági és társadalmi életet befagyasztó, teljes körű zárlatot sürgetett a vírus terjedésének feltartóztatására.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint ugyancsak szigorítást, a kiskereskedelem felfüggesztését és a karácsonyi iskolai szünet meghosszabbítását sürgeti Angela Merkel kancellár is. Tervei szerint rövidesen ismét rendkívüli tanácskozást tart az úgynevezett miniszterelnöki konferenciával (MPK) - a tartományi kormányfők egyeztető testületével -, hogy döntsenek az újabb korlátozásokról.

