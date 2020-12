Megjött Varga Mihály bejelentése - Bértámogatás-hosszabbításról és kiterjesztésről döntött a kormány

In English

A turizmus és a vendéglátás ágazati képviselőivel egyeztetett a kormány Varga Mihály keddi bejelentése szerint. Megállapodtak abban, hogy a szektor számára jelenleg elérhető 50%-os bértámogatás fennmarad január végéig a korlátozó intézkedések meghosszabbítása miatt. Sőt - bár a pénzügyminiszter nem emelte ki - a kormány döntése valójában ennél jobb hírt jelent a szektornak, ugyanis a novembertől élő, igen szűk kör számára igénybe vehető kedvezményt kiterjeszti december 11-től további cégekre is.

Varga Mihály közölte: az ágazati szereplők jelezték, hogy bár az eddigi kedvező intézkedések nagy segítséget jelentettek a fennmaradásukban, a veszélyhelyzet meghosszabbításával a munkahelyek védelme érdekében további segítségre van szükségük. A kormány ezért a bértámogatás januárig történő meghosszabbítása mellett döntött.

Arról is döntött a kormány, hogy amennyiben később az ágazat szereplői kezdeményezik, az intézkedések meghosszabbíthatók - derül ki a pénzügyminiszter videójából.

A tárcavezető bejelentése szerint a mostani intézkedés vendéglátás, a szálláshely, a művészet, a szórakoztatás és a szabadidő szektorokban működő vállalkozásokat érinti.

Ezzel 140 ezer munkahelyet véd meg a kormány - emelte ki. Arra is kitért, hogy az adó- és járulékkedvezményeket is fenntartja a kormány. Így az ágazatban működő vállalkozások mentesülnek a munkáltatói adóterhek megfizetése alól.

Fontos kiegészítés, hogy

a kormány az eddigi lépéseket kiterjeszti az utazásszervezéssel foglalkozó cégekre is.

Ez utóbbi az igazán fontos, ugyanis az várható volt, hogy a nagyon rossz állapotban lévő turisztikai szektor egy hónapra nyújtott kedvezményeit nem fogja a kormány megszüntetni a koronavírus jávány második hullámának közepén.

"A cél az, hogy a gazdaság újraindításával a magyar turisztikai szektor is eredményesen vegyen részt. Ehhez most az kell, hogy a költségvetés oldaláról is segítsük a fennmaradásukat, és megőrizzük a munkahelyeket" - magyarázta.

Címlapkép forrása: Pénzügyminisztérium