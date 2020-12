Tavaly a magyar EU-kilépéssel sokkoltak - Mik a 2021-es meglepő jóslatok?

Évek óta elkészíti meghökkentő előrejelzéseit a Saxo Bank, melyben olyan gazdasági és piaci eseményeket választanak ki, melyek esélye kicsi, de nem elhanyagolható, mivel, ha bekövetkeznének, akkor annak jelentős hatása lenne. Tavaly Magyarország is bekerült a dán bank tízes listájára, hiszen azt jósolták, hogy a magyar kormány lépéseket tesz az Európai Unióból való kilépés felé, a forint pedig 375-ig gyengül majd az euróval szemben.

A Saxo Bank elemzőinek komoly múltjuk van már az úgynevezett „black swanek” megtippelésében, ezek olyan gazdasági vagy piaci események, melyekre az adott pillanatban kevesen számítanak, viszont a bank szakemberei szerint alulbecsülik a kockázatukat. Ha ugyanis az alacsony valószínűség ellenére mégis bejönnek, akkor jelentős hatásuk lehet. Ezeknél az előrejelzéseknél kár lenne számonkérni később a teljesülést, hiszen a Saxo Bank is elismeri, hogy esélyük csekély, vagyis nem az alapforgatókönyvük részei.

Mindezek ellenére a 2020-as meghökkentő előrejelzésekből éppen a Magyarországra vonatkozó teljesült idén kishíján. Tavaly decemberben ugyanis Steen Jakobsen, a bank vezető közgazdásza azt jósolta, hogy idén elindulhat Magyarország kilépési folyamata az EU-ból. Ez persze egy hosszabb esemény lenne, de arra számított, hogy az idén megteszi az ország az első lépéseket. Az uniós költségvetési alku várható vétója pedig távolról akár úgy is értelmezhető, hogy ha nem is indult el a folyamat, de nőtt a kilépésünk esélye. Jakobsen arra számított, hogy részben emiatt a tavaly év végi 330-ról 375-ig gyengül a forint az euróval szemben, végül ezt majdnem a koronavírus hozta el, hiszen 370 közelében volt a csúcs az árfolyamban.

A Saxo Bank kedden tette közzé 2021-es meghökkentő előrejelzéseit, lássuk, melyek azok:

Az Amazon „megveszi” Ciprust

A technológiai óriásokat régóta támadják azzal, hogy túl nagy hatalmuk van és túl kevés adót fizetnek, ezek a támadások várhatóan folytatódnak majd 2021-ben is. Erre válaszul dönthet úgy az Amazon, hogy Ciprusra költözteti európai központját, ezt pedig a szigetország is üdvözölheti, hiszen az amerikai óriás által befizetett adók segíthetnek csökkenteni a GDP 100%-át közelítő adósságát. Ennek persze az EU nem örülne, várhatóan egyrészt vizsgálatot indítana a cég ellen, másrészt még erősebben követelné a tagállamoktól, hogy egységesítsék adópolitikájukat.

Németország megmenti Franciaországot

A Saxo Bank szerint a következő években Franciaországban komoly problémát okoz majd az adósság, mely már a járvány előtt közelítette a GDP 100%-át, emellett a magánszektor adóssága is intenzíven emelkedett, már a nemzeti össztermék 140%-ánál járt, ami magasabb, mint például az olasz 106%-os arány. A járványra adott kormányzati válaszok az államadósságot tovább emelik majd, 2021-ben ez elérheti a GDP 120%-át. A jelentős kormányzati intézkedések ellenére Franciaország nem tudja majd elkerülni a tömeges vállalati csődöket elsősorban a szolgáltató szektorban, ez pedig aggaszthatja a befektetőket is, akik romló megtérüléssel számolva leépíthetik pozícióikat az ország nagybankjaiban. Ebben a helyzetben pedig az emelkedő adósság miatt az állam sem tud majd segíteni a bankszektorban, így nem lesz más lehetősége, mint Németország kezébe adni a sorsát, gyakorlatilag hagyni, hogy az EKb annyi eurót nyomtasson, ami elegendő a bankrendszer megmentéséhez.

A blockchain-technológia megöli az álhíreket

A Saxo Bank szerint 2021-ben az álhírek olyan szintet érhetnek el, hogy arra már válaszolni kell a hagyományos médiacégeknek. Ennek az összehangolt válasznak az alapja pedig a blockchain-technológia lehet, mellyel úgy lehet majd hírtartalmat megosztani, hogy annak valóságtartalma és forrása megbízható legyen. Emiatt az olyan cégek, mint a Twitter vagy a Facebook jelentős összeget invesztálhatnak a blockchain-megoldásokba, ezzel pedig az alternatív híreket vagy álhíreket publikáló oldalak előbb-utóbb elérhetetlennél válhatnak.

Az új kínai digitális pénz megfordítja a tőkemozgások irányát

Kínában várhatóan folytatódik majd a digitális fizetési megoldások forradalma, a jegybank egyre erősebben törekszik a készpénzmentes társadalom megteremtésére. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a külföldiek is korlátozás nélkül hozzáférhetnek a kínai tőkepiacokhoz, amivel az eddigi legnagyobb gát omlana le. Ezzel pedig Kína régi álma is valóra válhatna, hogy a jüan valódi versenytársa legyen a dollárnak globálisan, ami növelné az ázsiai országban a fogyasztást, finanszírozhatná a nyugdíjrendszert.

Megvalósulhatnak a házi atomerőművek

Ha a világ az utóbbi évtizedek növekedési ütemét akarja követni, akkor forradalmi megoldásokra van szüksége az energiafelhasználásban. A jelenleg ismert alternatív energiaforrások és zöld megoldások erre még nem adnak választ, teljes forradalomra van szükség a technológiában. Ez az átalakulás pedig már elindult, hamarosan a technológia megteremtheti a lakossági fúziós erőművek lehetőségét.

Az alapjövedelem miatt tömegek hagyhatják el a nagyvárosokat

A koronavírus-járvány felerősítheti a jövedelmi egyenlőtlenségeket, illetve nehezítheti a családok pénzügyi helyzetét, mivel egyre több esetben a munkajövedelem nem elég a család eltartására. Éppen ezért a világ ismét az általános alapjövedelem felé fordulhat. Emellett a koronavírus-járvány után elfogadottabb lehet az otthoni munkavégzés, ami tömegeket ösztönözhet arra, hogy kiköltözzenek a városokból. A folyamat vesztesei a nagyvárosi ingatlanpiacok lennének, melyek jelentős többletkapacitással rendelkeznének hirtelen. A dróntechnológia fejlődésével ráadásul egyre csökken majd a városi életmód előnye.

A technológia helyett a kreativitás kerülhet előtérbe

Az elmúlt években az volt a megszokott, hogy világszerte próbálták eljuttatni a technológiai vívmányokat az emberek minél nagyobb részéhez, hogy így profitálhassanak a versenyképesség növekedéséből. A közelmúltban azonban már megfigyelhető volt, hogy egyre többen érzik magukat a technológiai átalakulás veszteseinek, nőttek a társadalmi elégedetlenségek, a rendszerkockázatok. Éppen emiatt hamarosan új pályát kell kijelölnie a világnak, hogy a még nagyobb elégedetlenséget megakadályozza, sokkal nagyobb szerepet kaphat a kreativitás, a hobbi, a művészet, a tanulás a még versenyképesebb munka kárára.

A sikeres vakcina megöl bizonyos cégeket

Jelenleg mindenki a koronavírus elleni vakcinát várja, azonban ennek is lehetnek hátrányai. A jelenlegi környezetben a hozamvadászat már oda vezetett, hogy a befektetők egyre kockázatosabb eszközök felé fordulnak. Ezt a kockázatvállalást részben indokolják a vakcinák felől érkező kedvező hírek, azonban a járványban látott jelentős stimulus miatt fennáll a veszélye, hogy ha meglesznek az oltóanyagok, akkor túlfűtötté válik a gazdaság. Ebben a környezetben a munkanélküliség zuhanna, az infláció élénkülne, a Fed pedig a hosszú hozamokat engedné emelkedni, ezzel viszont a kockázatosabb vállalati hitelek kamata is emelkedne. Így a vállalati csődök száma évek óta nem látott szintre emelkedne, főleg a jelentősen túlhitelezett szektorokban, mint a hagyományos kiskereskedelem, melyet egyébként is visszavetett a járvány.

2021 az ezüst éve lehet

A jövő év a nemesfémeké lehet, ezen belül is az ezüst ára emelkedhet jelentősen az egyre növekvő ipari felhasználásnak köszönhetően. Ehhez hozzájárulhatnak a napelem-projektek, a jelek szerint a Biden-kormányzat, az Európai Unió és Kína is ezekben látja a jövőt, ami akár komoly robbanást hozhat az ezüst keresletében. A kereslet pedig ezzel párhuzamosan nem tud emelkedni, mivel ma a kibányászott ezüst több mint fele a cink- és rézbányászat melléktermékeként jön létre.

Az új technológia a fejlődő és feltörekvő országokat helyezi előtérbe

2021-ben a közgazdászok rájöhetnek arra, hogy évekig alulbecsülték néhány feltörekvő és fejlődő ország növekedését, az elemzések pedig rávilágíthatnak, hogy ennek oka a legújabb technológiák hatékonyságnövelése. A jövő év végére létrejöhet az első műholdas internetszolgáltatás, ami miatt összeomolhatnak a jelenlegi árak a piacon, illetve megugorhat a letöltési sebesség. Az első fecske ezen a piacon a SpaceX Starlink szolgáltatása lehet, az előnyökből pedig továbbra is a fejlődő és feltörekvő országok profitálhatnak. Ehhez kapcsolódik a digitális pénzügyek, a fintech szolgáltatók térnyerése, mely emberek milliárdjait juttathatja pénzügyi szolgáltatáshoz egy mobiltelefonnal.

A koronavírus-járvány az összes eddigi fontosabb szupertrendet felerősítette, a leginkább a munkaerőpiac strukturális változását

- kommentálta az előrejelzést Steen Jakobsen. A jóslatok közül kiemelte, hogy az általános alapjövedelem bevezetése a küszöbön van, ez pedig teljesen átalakítja majd az életünket és a prioritásainkat.