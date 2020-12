Az EKB begyújtotta a rakétákat: még több pénzt önt a gazdaságra a jegybank!

Az EKB elnöke 14:30-kor tart sajtótájékoztatót, ahol a most bejelentett intézkedésekről is szó lesz. Érdemes lesz figyelni a jegybankelnökre, mert a jelzéseiből fontos következtetéseket vonhatunk le, nem lenne meglepő például, ha Lagarde a szóbeli iránymutatás jegyében próbálna hatni az erős euró-árfolyamra. De mindennek ellenkezője is megtörténhet, és akár azt is éreztetheti az EKB elnöke, hogy ez volt az utolsó monetáris akció a jegybank részéről. Lagarde sajtótájékoztatója után az EKB közzéteszi a friss prognózisát a 2021-es évre.