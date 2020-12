Koronavírus: megjöttek a friss adatok, egy hónapnyi korlátozás után sem enyhül a magyar járvány

5415 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 265 003 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte a kormányzati koronavírus portál. A magas új fertőzéses adatok mellett sajnos elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6451 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 77 362 fő, az aktív fertőzöttek száma 181 190. Az adatközlésből az is kiderül, hogy 7869 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 645-en vannak lélegeztetőgépen.

A fertőzöttek száma meglepően magas, miközben az elvégzett tesztek száma (29315 darab) az elmúlt két hét alapján nagyon alacsonynak mondható. Így az elmúlt hetek adatai összességében nem azt mutatják, hogy az egy hónapja bevezetett korlátozó intézkedések drasztikus törést hoztak volna a járvány terjedésében. Ez is rámutat arra, hogy miért indokolt további egy hónappal január 11-ig kitolni a bevezetetett korlátozó intézkedéseket, ahogy azt a kormány a héten bejelentette.

A friss adatok szerint tehát 5415 új fertőzöttet találtak, így az adatsor 7 napos mozgóátlaga 4737 főre tovább csökkent, azaz a trend a jelek szerint továbbra is lefelé tart, ahogy az ábrán a narancssárga vonal is jelzi. Ugyanakkor a mai adat a hétnapos mozgóátlag felett van, jóval magasabb, mint az előző két nap adata, és hosszabb kitekintésben is magasnak mondható.

Reménykedünk, hogy ugyanígy lefelé induló trend kezdeti kibontakozását látjuk a koronavírusban elhunytak grafikonján is, de azért sajnos a 171 új igazolt elhunyt továbbra is nagyon magas szám. Sajnos ez arra enged következtetni, hogy rövid távon nem várhatjuk a napi halálos áldozatok számának érdemi csökkenését.

Az is látszik, hogy a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépre szorulók számának meredek emelkedő tendenciája megtört, bár sajnos egyelőre érdemi és trendszerű csökkenésről nem beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy egy hónapnyi kijárási korlátozásos és egyéb szigorítás mellett sem tudott még megkezdődni az egészségügyi rendszer terhelésének csökkenése.

Egy nap alatt 29 ezer 325 darab tesztet végeztek el a hatóságok, ami az elmúlt két hét alapján nagyon alacsonynak számít és mivel ezeken belül 5415 főnél lett pozitív a teszt, így a pozitivitási ráta 11% körülről ismét 18%-ra visszaugrott. Az adat értelmezését azonban nehezíti, hogy nem tudni, a fentieken felül hány gyorstesztet végeztek el, erről talán jövő hét elején kapunk egy ömlesztett heti adatot.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán. Védőfelszerelést viselő orvos a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. december 8-án.