Gyorsan korrigált a kormány: mégsem kapnak visszamenőleg bértámogatást a szállodások

Korai volt a szálloda szektor öröme a szerdai rendelet megjelenése után. Azt ugyanis úgy is lehetett értelmezni, hogy a szállodát üzemeltető vállalkozások - a koronavírus-járvány okozta helyzetben adott támogatások keretében - már novemberre is kapnak bértámogatást. A munka.hu oldalon megjelent frissített hirdetmény azonban egyértelműsíti a helyzetet és kizárja a novemberi bér utáni támogatást.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Részletesen beszámolt róla a Portfolio is, hogy a kormányszerdai lépésével meghosszabbította a vészhelyzeti intézkedéseket, és ezzel együtt a támogató intézkedéseit az idegenforgalom, vendéglátás ágazat eddig elfelejtett szereplőire is kiterjesztette. A kormányrendelet tartalmazott egy kellemes meglepetést: az adókedvezmények nem decembertől, hanem már visszamenőleg, novembertől érvényesek.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán azonban megjelent egy pontosító értelmezés és egy új hirdetmény a bértámogatással kapcsolatban és ez egyértelműen kimondja:

a szállodásokra eltérő szabályok vonatkoznak, és a támogatást 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhetik a 2020. december 09. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

A fő szabály egyébként úgy szól (és más szektor szereplőire ez vonatkozik), hogy a támogatás 2020. november - 2021. január hónapokra vehető igénybe. Ez alól vették most ki a szállodaipart, vagyis visszamenőlegesen nem kapnak még nagyobb segítséget. (A korábbi hirdetmény is úgy szólt, hogy "a támogatás a 2020. november havi bruttó bér alapján kerül megállapításra". Ez alapján örülhettek átmenetileg egy napig a hotelüzemeltető vállalkozások.)

Azt ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a kormány a járvány fékezése miatt hozott korlátozó intézkedések meghosszabbításával párhuzamosan (egyeztetve a szektor képviselőivel) meghosszabbította a gazdaságtámogató lépések hatályát is, de egyúttal ki is terjesztette új szektorokra. Így kerültek most bele a szállodai szolgáltatást nyújtó cégek, valamint az utazásszervezéssel, utazásközvetítéssel foglalkozó vállalkozások.

Előbbi szektor számára, vagyis a szállodaipar számára egészen mostanáig csak az a kedvezmény volt érvényben, hogy amennyiben nem bocsátják el az alkalmazottakat, akkor az addigi foglalások 80%-át az állam megtéríti. Ez hosszabb távon nyilvánvalóan nem volt alkalmas a munkavállalók megtartására, hiszen mára a hotelek teljesen kiürültek, foglalás alig van. Ezért volt égető szükség már az újabb állami segítségre, vagyis a szállodáknak is jár a kedvezmény, hogy a dolgozók után nem kell járulékot fizetni, illetve az az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti.

Korábban átfogó cikkünkben foglalkoztunk a hazai turizmusban működő vállalkozások jelenével és kilátásaival: