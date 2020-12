Változik a közlekedés Budapesten a karácsony előtti hétvégéken

A következő két hétvégén az adventi forgalomhoz kapcsolódóan egyes járatok sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással közlekednek, vasárnap reggelente az M3-as metró csak a Lehel tér és Újpest között jár, továbbá munkanap áthelyezésre is sor kerül - derül ki a BKK közleményéből.



Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

2020. december 12-e, szombat munkanap, ezért a BKK-járatok az iskolaszünet idején érvényes pénteki menetrend szerint közlekednek.

December 13-án és 20-án (vasárnapokon) üzemkezdettől délelőtt 10 óráig az M3-as metró felújítási munkái miatt a metró csak Újpest-központ és a Lehel tér között jár, a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között az M3-as pótlóbusszal utazhatnak. 10 óra után a munkanapokon megszokott rend szerint ismét jár a metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között is, a Lehel tér és a Nagyvárad tér között pedig továbbra is pótlóbusszal lehet utazni.

December 13-án vasárnap, továbbá a következő, december 19-20-i hétvégén is az adventhez kapcsolódóan az utasok jobb kiszolgálása érdekében több járat – a 4-es, a 6-os, a 14-es és a 17-es villamos, a 80-as trolibusz, illetve a 31-es, a 33-as, a 36-os, a 45-ös, a 85-ös, a 95-ös, a 104-es, a 104A, a 109-es, a 123-as, a 123A, a 130-as, a 148-as, a 161-es, a 182-es, a 184-es, a 194-es, a 202E és a 204-es autóbusz is – megnövelt kapacitással közlekedik. A belvárosi területeken az adventi időszakban is a nagykapacitású, napközben 5 percenként induló metrók biztosítják a kényelmes eljutási lehetőséget.

Címlapkép: Shutterstock